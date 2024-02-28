В соцсетях распространяется информация, что после вечеринки от передозировки умерла женщина. Что произошло на самом деле?

В частности, в социальных сетях шли разговоры о том, что после вечеринки один из посетителей мероприятия отправился в Prisma, где впоследствии умер от передозировки. По данным полиции, это неправда, однако накануне в той же „Призме“ действительно скончалась 28-летняя женщина.

Тимо Рейнталь, начальник отдела расследований Тарту, сообщил, что 22 февраля около 22:30 в полицию поступило сообщение о том, что на полу ТЦ Prisma на улице Сыбра в Тарту лежит женщина без сознания. Полицейские реанимировали женщину до приезда скорой помощи, но, к сожалению, это не спасло ей жизнь.

„Возбуждено уголовное дело с целью выяснения точных обстоятельств трагического события, в том числе причины смерти“, - добавил Рейнталь.

На данный момент у полиции нет оснований подозревать, что вечеринка и смерть женщины имеют какую-либо связь.

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