Австралийский артист в Эстонии: полная интеграция вряд ли возможна. Даже у бывшего президента Ильвеса не вышло

Для многих из нас чрезвычайно важны дипломы, ученые степени, сертификаты и все такое. Я решил, что обойдусь без них, и вместо того, чтобы пойти в какую-нибудь крупную школу, вроде Лекок, Гойер или Димитри, я решил исследовать, как работает физическая комедия в разных странах мира.

Это понимание пришло не сразу. Став уличным артистом, я понял, что очень хочу разобраться, какие действия артиста заставляют людей смеяться. Именно физические действия, а не вербальный контент. Я решил понять это сам, на основании своей практики.

Думали ли Вы в начале своего пути, что будете не только артистом, но и бизнесменом?

Когда мне исполнилось 20, я действительно сбежал в цирк. Я поступил в Академию циркового искусства Zippo. В процессе учебы понял, что не хочу гастролировать с большим цирком. Для своих же сольных выступлений нужно было разобраться, как работает физический театр, и я пошел изучать его в Annie Stainers School of Physical Theatre. После чего начал выступать на улицах своего родного Перта.

По окончании школы поступил в университет. Я еще не понимал, чего именно хочу. Просто подумал: Да, ладно, какая разница, - и поступил на факультет философии. Но, поняв, что не хочу заниматься философией всю жизнь, я так и не начал ее изучать.

Меня всегда привлекал цирк, его чудесная романтическая атмосфера, невероятно интересные люди. В юности я немного жонглировал, посещал хобби-классы и время от времени задумывался: Что, если мне сбежать в цирк?

Мы - профессиональные исполнители, просто более официальны и искренни в этом процессе. Мы не скрываем, что хотим произвести впечатление на публику.

Каждый из нас в какой-то степени исполнитель. Мы играем, когда мы общаемся с деловыми партнерами и хотим что-то от них получить. Мы выступаем, когда общаемся со своими родственниками - стараемся произвести на них хорошее впечатление. Наши школьные оценки, дипломы и ученые степени зависят не только от качества подготовленного контента, но и от того, как мы себя подаем и как с собой справляемся.

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

В Перте, откуда я родом, нет государственного театра, нет репертуарного, нет актеров, имеющих годовой контракт. При этом только в штате Западная Австралия живет практически вдвое больше людей, чем во всей Эстонии. Таким образом, признание и оценка культуры в Эстонии намного выше. И это одна из причин, почему я люблю это место.

И да, у нас есть культурные различия. Я бы сказал, что в искусстве есть огромная разница. И здесь огромный респект Эстонии. При населении в 1,3 - 1,4 миллиона человек здесь 12 государственных театров. Это полноценные репертуарные театры с помещением, штатом артистов и обслуживающего персонала.

Погода тоже в чем-то схожа. Не так давно морозы в Эстонии доходили до минус 25 градусов, и моим детям в садике не разрешали выходить на улицу. В Австралии то же самое. Когда становится слишком жарко, дети просто не выходят играть на улицу во избежание теплового удара. Люди вынуждены передвигаться короткими перебежками от кондиционера к кондиционеру: из дома в машину, потом в офис или торговый центр… Здесь, если холодно, мы ведем себя так же - прыгаем в такси, чтобы доехать до другого теплого помещения.

На самом деле, между Эстонией и Австралией не так уж мало общего. Даже географически это полярные противоположности. Если, теоретически, просверлить земной шар сквозь его центр, попадешь из одной страны в другую.

В процессе подготовки первого тура я понял, что должен делать все сам. Управлять гастрольным графиком, бронировать жилье, разрабатывать шоу, вести переговоры, обсуждать гонорары, заниматься дизайном костюмов, управлять своим здоровьем, выступать, монтировать видео, создавать промо, контактировать с аудиторией, продвигать себя в социальных сетях… Никто не сделает за меня всего этого и никто не придет мотивировать меня, чтобы я этим занимался. Выступления и бизнес всегда вместе.

Решил обойти мир и тем самым приобрести свою собственную ученую степень по физической комедии. Я выступал в 35 странах. И должен сказать, что это лучшее образование, которое я когда-либо получал.

Возможно ли, что Fringe Festival как форма искусства просто не не очень хорошо чувствует себя в европейских широтах?

Альтернативный фестиваль помогает всем этим людям добиваться успеха. Он действительно расширяет наши культурные рамки, вовлекая в искусство людей всех классов. И это одна из причин, почему я провожу Tallinn Fringe Festival и страстно в него верю. Как в проводник искусства, как средство его массового распространения и массового вовлечения в него публики.

Подобного фестиваля нет в Эстонии, его не существует в большинстве европейских стран. При этом, Fringe Festival — необходимый противовес традиционным театральным фестивалям. Это праздник независимых артистов. Клоунов, музыкантов, факиров, танцоров, циркачей, мимов, которые никогда не посещали официальных академий. Которые, в лучшем случае, участвовали в нескольких мастер-классах, оттачивая свое мастерство практикой, выступая на улицах.

В Австралии, как я уже говорил, репертуарным театрам уделяется меньше внимания. С другой стороны, там регулярно проходят Adelaide Fringe Festival и Perth Fringe Festival. Они входят в тройку лучших и являются номером два и номером три среди крупнейших Fringe фестивалей мира..

Конечно, у Эстонии есть веские причины защищать свою культуру. Учитывая все исторические перипетии, это нужно делать обязательно. Но, я думаю, что столь развитое уважение к культуре и искусству - это еще и признак европейского стиля. В Европе очень серьезное внимание уделяется опере, балету и драматическим театрам. Они поддерживаются и субсидируются государством. Здесь проводится много традиционных театральных фестивалей, вроде „Золотой маски“, и это, конечно, здорово. К сожалению, традиционные театры и фестивали - искусство не для всех. Они ориентированы, скорее, на средний класс и выше.

Когда меня спрашивают: „Эй, Дэн, чем ты занимаешься?“, - я отвечаю: „Я артист, или я клоун, или я комик“. Услышав это, люди в Австралии говорят: „О, круто! А какова твоя основная работа?“ Реакция же жителей Эстонии: „Это потрясающе! Когда у тебя следующее шоу?“ Они однозначно более благосклонны в этом отношении.

Я участвовал в уличных фестивалях разных стран. После участия одном из них, проходившем в Архангельске, я был забронирован на пять лет работы в России. Я не хотел там жить и переехал в Эстонию, чтобы быть ближе логистически.

Дорога в Эстонию не была прямой. Я жил в Шотландии, Франции, Англии, Испании, опять во Франции, потом в Австрии. Я дважды возвращался в Австралию с попытками реинтегрироваться, и оба раза мне это с треском не удалось.

Вы жили и работали в разных странах. Почему именно Эстония стала страной, где Вы живете уже больше 10 лет?

Мне часто хочется обсуждать с людьми, что профессионально, а что нет. Невозможно указать критерии профессионализма в каком-то документе и сделать из него руководство. Я видел ужасные шоу, в которые были вложены сотни тысяч евро. И видел потрясающие, идущие на крохотных площадках, где, в лучшем случае, есть один микрофон и сцена с плохим освещением. Профессионализм - это, в первую очередь, то, насколько добросовестно вы подходите к своей работе. Приходящий на шоу зритель сам решит, профессионально оно или нет.

К сожалению, официальные институты культуры нечасто поддерживают подобные мероприятия, так как не всегда видят ценность в этой нетрадиционной форме доступа к искусству, считают ее непрофессиональной.

Труппы сочли отказ несправедливым и забронировали свои собственные площадки для выступлений, устроив альтернативный фестиваль точно в то же время, что и официальный. Они устроили свои шоу, и это было здорово. Теперь они действительно сотрудничают и работают вместе, потому что понимают комплиментарность этого сотрудничества. И именно этот фестиваль породил и другие фестивали по всему миру, такие как в Перте и в Аделаиде в Австралии.

Нет. Edinburgh Fringe Festival - самое большое доказательство, что это не так. Он является крупнейшим в мире. У него интересная история. До 1947 года Эдинбургский фестиваль был одним из ведущих фестивалей театральной драмы в мире. В сорок седьмом несколько местных театральных трупп захотели принять в нем участие, но получили отказ от кураторов, так как были признаны несоответствующими формату.

Я говорю на английском, австралийском английском и немецком. Мой французский очень туристический. Мой эстонский сносен для разговора. Я могу поддерживать деловые отношения и добиваться целей, но это очень характерный язык, и люди сразу узнают, что я иностранец.

Когда появляются дети, вам приходится делать выбор. Либо вы имеете возможность наблюдать, как они растут, либо вы постоянно путешествуете. Моим решением стал переход к более предпринимательскому стилю: к управлению площадкой, театральным баром, администрированию фестивалей.

Я понимал, что всегда буду здесь иностранцем. Моё детство и взросление прошло далеко отсюда, здесь у меня нет никаких связей. Я довел свой эстонский до уровня свободного бытового общения, но я не могу говорить на нем, как на родном. Могу ли я быть здесь финансово устойчивым и жизнеспособным исполнителем? Возможно, с этим было бы проще в более крупной стране, но Эстония такова, какова она есть. Здесь даже местным исполнителям часто приходится искать другие рынки. Я понимал, что для стабильности я должен быть международным, и отправился гастролировать по миру с фестивалем уличных представлений „TaDa!“. В это время я и моя партнерша Катти узнали, что у нас скоро будет первый ребенок.

Здесь немного холоднее, уличные выступления не так популярны. Решил больше заниматься сценическими вещами. Одной из проблем была нехватка площадок, где можно бы выступать и учиться. Государственные сцены, как правило, слишком большие для сольного исполнителя. Доступ к ним осложняется множеством правил, регулирующих процесс бронирования. В конце концов, они еще и дороги. Вот почему я построил свою сцену, которая была нужна мне и другим артистам. Так появился Heldeke.

Смена страны проживания, как правило, является для артиста, в каком-то смысле, карьерным самоубийством. После аннексии Крыма я прекратил работать в России и снова оказался на распутье: совершить очередное „самоубийство“ или остаться. На тот момент я прожил в Эстонии уже больше трех лет. Я подумал: останусь, почему бы и нет?

Прежде всего, интеграция — это уважение и признание того места, где вы находитесь теперь. Осознание и признание своего места в обществе. Признание того, что это не ваша страна и вы не можете здесь диктовать свои условия только потому, что вы здесь живете, работаете и платите налоги. Это обязательное уважение и признание местных обычаев и культуры. И если для этого нужно выучить язык, то да, вы должны это сделать.

И я бы вряд ли заговорил на эстонском, если бы не начал работать в баре у себя в Heldeke. До этого момента мне было сложно найти кого-то для разговора. И время от времени я действительно боролся с демотивацией. Карабкался вверх, но потом снова был близок к тому, чтобы бросить, так как не чувствовал прогресса. Пока не получил возможность погрузиться в язык и радоваться положительной поддержке от людей вокруг.

Я хочу выучить эстонский, потому что это язык страны, в которой я живу. Для меня не имеет значения то, что на этом языке говорит всего миллион людей во всем мире. Я уверен, что обе стороны должны помогать друг другу в этом процессе. И местным эстоноговорящим жителям полезно было бы подталкивать себя к большему участию в диалоге, больше говорить по-эстонски с иностранцами. Просто закусить губу и смириться с их ужасным произношением.

К сожалению, они часто сами инициируют переключение на язык, который тебе легче понять. Тебе обычно говорят: „Давай говорить на английском, тебе же так легче“. Нет, я не думаю, что мне легче. На самом деле, мне сложнее. Да, прямо сейчас мне легче говорить на английском, но это не лучшее решение для моего будущего и моего дальнейшего проживания в этой стране.

Это действительно сложная тема, даже если не углубляться в рассуждения о том, что язык принадлежит отдельной языковой ветви. Конечно, многое зависит от ментальности, подхода и мотивации. Но, как бы парадоксально это не звучало, сами местные жители часто осложняют процесс изучения их родного языка.

А еще очень важно взять на себя обязательства по отношению к стране, в которой вы теперь живете. Чтобы, используя свои способности и опыт, делать ее успешнее и лучше.

Вам нужно решить, каким должен быть ваш уровень интеграции, и создавать вокруг себя свое собственное окружение, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и успешно участвовать в жизни общества.

Вопрос интеграции, действительно, очень сложный, и полная интеграция вряд ли возможна вообще. Думаю, отличным примером, иллюстрирующим эту невозможность, является Тоомас Хендрик Ильвес - один из бывших президентов Эстонии. Несмотря на его корни, не все местные жители признали его эстонцем, потому что он родился и вырос не в Эстонии.

Есть люди, которым ты вообще никогда не угодишь, что бы ты ни делал. К сожалению, это встречается везде, в том числе и здесь, где и без того так много разных и очень запутанных частей культуры.

- Да, потому что ты не австриец, Дэн. Потому что ты не отсюда…

- Думаю, у меня есть идея, но, пожалуйста, скажи мне, - ответил я.

- И ты знаешь, Дэн, если у этих детей, то есть, у твоих внуков, тоже будут дети, то и они не будут австрийцами. Знаешь почему?

- Да, Дэн, и если у ваших детей будут дети, они тоже не будут австрийцами, - продолжал он.

- Знаешь, Дэн, если у вас с твоей девушкой будут дети, они не будут австрийцами, верно?

При этом, само по себе отличное знание языка тоже не дает вам гарантий полного успеха. Поделюсь примером из прошлого. Я жил в Австрии, уже говорил по-немецки и даже владел диалектом. Мы были в Инсбруке. Когда я сидел в баре, расположенном в маленьком фермерском домике - таверне, один парень сказал мне:

Даже если вы собираетесь остаться здесь всего на три месяца, вы должны выучить хотя бы 15 основных предложений, чтобы иметь возможность хоть как-то общаться с людьми на их родном языке. И даже в начале вашего интеграционного пути, вы не можете жаловаться на то, что какие-либо услуги предоставляются не на вашем родном языке.

Многие иностранцы говорят, что им трудно подружиться с местными жителями в силу их необщительности. Что бы вы им посоветовали?

Я думаю, одна из проблем Эстонии заключается в том, что это очень маленькая страна. Слишком маленькое пространство в контексте огромного мира. Как же нам сделать так, чтобы люди мира не забывали заботиться о нас? Давайте просто покажем им наши таланты. Чтобы все узнали, где находится Эстония. Наличие талантов - очень производительная вещь. Вот в чем я хочу принять участие. И именно здесь я могу внести свой вклад и делать все возможное, чтобы поддерживать эстонскую культуру и быть частью эстонского общества.

Еще я хорош в том, чтобы, например, быть частью искусства, средством воздействия на людское мировоззрение. Ведь искусство и культура — это фантастический способ заставить людей уважать друг друга, стать более открытыми к рассмотрению других точек зрения, к пониманию других людей, к улучшению мира, в котором мы живем.

Что у меня точно хорошо получается, так это питч-коучинг, который помогает людям чувствовать себя комфортно на сцене. Я помогаю им найти инвесторов и заставить последних инвестировать в таланты Эстонии и в эстонский бизнес. Таким образом, мы стимулируем увеличение налоговых поступлений, которые, в свою очередь могут пойти на оплату развития и укрепления всей инфраструктуры, необходимой для защиты.

На днях мы говорили с некоторыми людьми о том, что я не умею стрелять из оружия, катаясь по грязи. В этом я точно не лучший. И мне будет слишком поздно этому учиться, если, не дай бог, что-нибудь нехорошее случится в Эстонии.

Я делаю фестиваль в Эстонии, чтобы поддержать культуру. Все мы живем в глобальном мире, и я хочу привнести в Эстонию мировой опыт и его поддержку. Здесь у нас уже есть замечательная культурная система, но, мы можем сделать ее еще шире. Сделать ее доступной для большего количества людей. Мы можем добиться большего продвижения местных талантов, дав им возможность выйти за пределы Эстонии.

Например, питч-коучинг и участие в мире бизнеса приносит мне доход, который позволяет мне делать больше культурных вещей. Когда нам не хватает поддержки, я могу использовать его для финансирования. Сотрудничество с миром стартапов удерживает меня в предпринимательской среде, дает мне обратную связь, помогает лучше понимать живой бизнес.

Все они отлично работают вместе и очень хорошо поддерживают друг друга, я очень рад, что все они существуют, так как без какого-либо одного из них мне было бы труднее справляться с остальными.

Я не верю в подобные объяснения. Это осознанный личный выбор. Вы сами решаете, как общаться и как вести себя с людьми. Когда я работаю как питч-коуч, я постоянно слышу одно и то же: В Эстонии так не принято… Мы не используем small talk… У нас не принято махать руками на улице... Мы всегда говорим монотонным голосом… Мой ответ - нет, нет и еще раз нет. То, что вы делаете - всегда ваша личная ответственность. Не вините в этом национальную культуру и не пытайтесь за ней спрятаться, потому что это ерунда.

Я думаю, нам всем следует открываться немного больше. Время от времени мы заходим слишком далеко в этой потенциально холодной закрытости. Мы не разговариваем с людьми, не ведем светских бесед, не улыбаемся. Может быть, это из-за погоды? В холод все замедляется. Точно так же меняется ритм всего общества…

Я встречал разные ситуации. Я знаю много случаев, когда приезжающие сюда иностранцы быстро обзаводились местными друзьями. Встречал и обратное. Если вам недостает эстонских друзей, поищите какие-нибудь мероприятия, где можно найти новых знакомых: пешие прогулки, спортивные клубы, танцы, группы по интересам и все такое. Возможно, сами по себе эти активности и не покажутся вам самым интересным занятием, но там вы сможете встретить интересных людей, познакомиться, поговорить, выпить вместе кофе… Должна быть инициатива. Вы точно не найдете друзей, если будете сидеть дома.

Это мой образ жизни. Мне нужно быть чем-то занятым. Мне трудно от всего этого отключиться. Мне не нужно беспокоиться о балансе работы и личной жизни, потому что для меня это и есть жизнь. И, возможно, меня просто мотивирует азарт этой жизни. Почему нет?

Или шестнадцатидневный фестивальный тур по Латвии и Эстонии, который я организовал и провел, практически, самостоятельно, всего с одним помощником. Включая организацию артистов, их перемещений, взаимодействия с публикой и всего прочего. Это казалось безумием. Люди спрашивали: „Как, черт возьми, ты это сделал?“ Не знаю, как именно. Я просто делал. Если есть желание, то есть и способ.

Это увлекательный процесс изучения новых вещей. Например, до открытия Heldeke мне никогда не приходилось управлять театром в стиле водевиль с красным занавесом.

Все вышеперечисленное наверняка требует очень серьезных временных и энергетических вложений. Зачем вам все это? Почему Вы этим занимаетесь?

Я стараюсь развивать все направления одновременно. Мой стиль управления похож на процесс непоследовательной уборки квартиры. Когда ты наводишь порядок не покомнатно: закончил в одной, перешел в другую. А когда ты делаешь все приблизительно одновременно во всех комнатах сразу, быстро перемещаясь из одной в другую.

Как мы знаем, искусство в конечном счете не приносит денег. Как и мой фестиваль. Он не приносит дохода, он субсидируется мной. Это большая работа. Формально, он длится всего месяц, но его подготовка занимает год. По сути, это круглогодичное производство. И, конечно, фестиваль не был бы жизнеспособным без других проектов. Все они взаимосвязаны.

В театре есть бар, с помощью которого я дистрибутирую австралийские напитки, что, в свою очередь, помогает мне иметь реальный контакт с поставщиками, сохранять и развивать свои навыки продаж, которые, в свою очередь, необходимы мне в области коучинга…

Или, например, Heldeke. Театр в стиле водевиля с красным занавесом отлично вписывается в канву Tallinn Fringe Festival и служит якорной площадкой как для фестиваля, так и для его команды. Он также поддерживает меня в питч-коучинге, придает мне легитимность, позволяет проводить здесь семинары.

Когда смотришь на успешных людей со стороны, создается впечатление, что они всегда добиваются успеха, за что бы они не брались. Были ли у Вас ошибки? Неудачные проекты?

Я такой же, как все, и, конечно, у меня были неудачи. Много лет назад у меня был парфюмерный бренд. Мне было интересно им заниматься, но в конечном счете все это не очень хорошо сработало.

Или, например, фестиваль уличных театров „TaDa!“. Потратив на него семь лет, я подумал: ладно, попробовал, добился какого-то успеха, но не достиг всех поставленных целей. Я решил объединить его с Tallinn Fringe. Я использовал свой опыт, чтобы стать умнее, избежать былых ошибок и снова попытаться достичь тех же целей.

Сейчас я более осторожен в том, во что ввязываюсь. Есть много людей, с которыми можно встретиться, поработать, попробовать что-то новое. Но я хочу вести бизнес только с теми людьми, с которыми мне хочется это делать, и с которыми мне приятно иметь дело. Вот и все.

2024 год в Эстонии - год богатства культур. Считаете ли вы эту инициативу полезной для страны. И если да, почему?

Зависит от того, что что именно мы имеем ввиду. Иногда, рассуждая о культурном разнообразии и богатстве, люди сужают географические границы и имеют ввиду богатство и разнообразие их национальной культуры. Если мы имеем ввиду именно этот аспект, то прославление эстонской культуры и ее разнообразия, в первую очередь, государственная функция.

Безусловно, мы должны отдавать должное традициям. При этом, очень важно понимать, что культура постоянно развивается и меняется. Знания и навыки, как сделать хижину из травы или как соорудить соломенную крышу, безусловно важны. Мы должны гарантировать их сохранность и защитить от потери. Но я не думаю, что нам нужно слишком на них сосредотачиваться.

Именно глобальное культурное разнообразие является тем ресурсом, который подпитывает и развивает локальные культуры. И я на сто процентов поддерживаю инициативу признания и поддержки такого культурного разнообразия. Но разве мы не должны делать это постоянно? Почему мы делаем это только сейчас, в рамках одного года?

Еще один не менее важный вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Культура должна быть разнообразной не только с точки зрения географии. Нам нужно убедиться, что культура не является чем-то сугубо элитным, предназначенным для самых образованных. Культура - не синоним высокомерия. Она должна быть разнообразной и доступной всем слоям общества.

Одним из основных проводников культуры является искусство. Искусство разных стран, разных народов, разных жанров. Именно оно способно передавать культурный код часто без помощи какого-то ни было конкретного языка. И, конечно, оно должно доступным для всех слоев общества и всех аудиторий. Именно этим мы ежегодно занимаемся в рамках фестиваля Talllinn Fringe, к теме которого я возвращаюсь снова и снова.