38 000 доз в день: в сточных водах Таллинна и Тарту наблюдается рост употребления каннабиса и кокаина(22)
Исследование сточных вод, проведенное в Таллинне и Тарту под руководством Института развития здоровья (TAI) на предмет остатков наркотиков, указывает на рост потребления наркотиков в этих городах.
В октябре 2023 года анализы сточных вод на наличие остатков наркотиков в Таллинне и Тарту показали рост употребления каннабиса и кокаина в обоих исследуемых городах, а также рост употребления амфетамина в Тарту. В Таллинне концентрация амфетамина в сточных водах остается стабильной на протяжении многих лет.
За последние годы в в сточных водах Таллинна и Тарту снизилась концентрация метамфетамина и МДМА (экстази). Показатели наркотиков в сточных водах в Таллинне были несколько выше, чем в Тарту, за исключением метамфетамина, который был обнаружен в небольших количествах, но все же больше, чем в сточных водах Таллинна.
Если в 2022 году среднее количество продуктов конопли (THC-COOH) в сточных водах на 1000 жителей составляло в Таллинне 8639 мг, то в 2023 году оно составляло уже 9915 мг, в Тарту – 4278 мг в 2021 году и 5492 мг в 2023 году, соответственно. Если для лучшего обзора количество употребляемого каннабиса преобразовать в дозы, то в Таллинне за один день было употреблено в среднем 38 064 дозы каннабиса, а в Тарту — 4 390.
„В контексте дебатов о легализации каннабиса в Европе и изменений в законодательстве некоторых стран нет оснований удивляться росту интереса к каннабису. Борьба с растущим употреблением каннабиса и его вредными последствиями в будущем станет проблемой и для Эстонии. Главной областью озабоченности будет поддержка и обеспечение доступности лечебных услуг как для несовершеннолетних, так и для взрослых“, - прокомментировала результаты Катри Абель-Олло, руководитель направления по борьбе с наркотиками и наркозависимостью TAI.
Среднее содержание остатков употребления кокаина на 1000 жителей Таллинна в 2023 году было на 40% выше, чем в 2022 году (464 мг против 650 мг). В Тарту по сравнению с 2021 годом употребление кокаина выросло в 2,6 раза (157 мг против 410 мг). Показатель употребления кокаина был самым высоким и в Таллинне, и в Тарту в субботу по сравнению с воскресеньем (07-08.10), когда количество потребляемого кокаина на 1000 жителей в день составляло в Таллинне 1320 мг (всего 6336 доз) и 814 мг в Тарту (810 доз).
Кокаин дешевле и доступнее
Быстрое распространение кокаина в Европе обусловлено несколькими обстоятельствами, в которых играют роль лучшая доступность, снизившаяся с годами цена и высокий уровень чистоты“, - пояснил Абель-Олло. Она добавила, что кокаин является веществом, легко вызывающим привыкание, постоянное употребление которого означает постоянно увеличивающееся количество для достижения ожидаемого эффекта. Кокаиновая зависимость сопровождается рядом проблем физиологического и психического здоровья, что подвергает европейскую систему здравоохранения серьезному давлению.
В последние годы исследований концентрация МДМА в сточных водах была относительно низкой. Исследования последних двух лет показали, что среднесуточное потребление на 1000 жителей составляет 40 мг. И в Таллинне, и в Тарту концентрация МДМА в сточных водах была самой высокой в субботу по сравнению с воскресеньем (07-08.10), в будние дни потребление МДМА составляло менее одной дозы на 1000 жителей. Это относится к использованию МДМА в основном в целях развлечения.
Концентрация амфетамина в сточных водах Таллинна в последние годы оставалась стабильной и составляла в среднем 350 мг на 1000 жителей в день. В Тарту по сравнению с 2021 годом выросло употребление амфетамина (в среднем 339 мг на 1000 жителей в день против 250 мг). „Амфетамин – это наркотик, у которого в Эстонии есть как потребители инъекций, так и те, кто употребляет их другими способами. К объемам, используемым людьми, страдающими наркозависимостью и употребляющих эти средства на ежедневной основе, в выходные дни добавляются объемы, используемые с целью развлечения“, — добавила Абель-Олло.
Сверхопасные новые вещества
Среди новых психоактивных веществ исследование 2023 года обнаружило α-ПВП (альфа-пирролидиновалерофенон). Синтетический катинон α-ПВП доступен на наркорынке Эстонии в 2017-2018 годы. от В качестве новых веществ в сточных водах Таллинна были также обнаружены следы особо опасного синтетического опиоида протонитазена и растительного препарата митрагинина. Среди новых веществ в сточных водах Тарту также были обнаружены следы использования α-ПВП и митрагинина. „Обнаружение нитазенов в сточных водах подтверждает способность методологии исследования сточных вод выявлять новые опасные тенденции, распространяющиеся на рынке наркотиков“, - пояснила Абель-Олло.
Исследования сточных вод предыдущих лет показали растущую тенденцию употребления наркотиков по выходным в крупных исследуемых городах. Результаты анализа Таллинна в 2023 году также могут показать тенденцию к росту употребления „наркотиков развлечений“ (амфетамин, МДМА, кокаин), употребляемых в выходные дни.
„Постоянно возрастающее употребление наркотиков в целях развлечений, а также смешанное употребление нескольких наркотиков заставили все больше заниматься мероприятиями по снижению вреда от употребления наркотиков в условиях ночной жизни. Целью таких мероприятий является предотвращение и снижение вреда, причиняемого употреблением алкоголя и наркотиков в ночных клубах, на музыкальных мероприятиях и фестивалях, а также повышение осведомленности людей о вреде наркотиков, предлагая при этом надежную поддержку, никого не осуждая“, - прокомментировала Абель-Олло.
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