38 000 доз в день: в сточных водах Таллинна и Тарту наблюдается рост употребления каннабиса и кокаина

В октябре 2023 года анализы сточных вод на наличие остатков наркотиков в Таллинне и Тарту показали рост употребления каннабиса и кокаина в обоих исследуемых городах, а также рост употребления амфетамина в Тарту. В Таллинне концентрация амфетамина в сточных водах остается стабильной на протяжении многих лет.

За последние годы в в сточных водах Таллинна и Тарту снизилась концентрация метамфетамина и МДМА (экстази). Показатели наркотиков в сточных водах в Таллинне были несколько выше, чем в Тарту, за исключением метамфетамина, который был обнаружен в небольших количествах, но все же больше, чем в сточных водах Таллинна.

Если в 2022 году среднее количество продуктов конопли (THC-COOH) в сточных водах на 1000 жителей составляло в Таллинне 8639 мг, то в 2023 году оно составляло уже 9915 мг, в Тарту – 4278 мг в 2021 году и 5492 мг в 2023 году, соответственно. Если для лучшего обзора количество употребляемого каннабиса преобразовать в дозы, то в Таллинне за один день было употреблено в среднем 38 064 дозы каннабиса, а в Тарту — 4 390.

„В контексте дебатов о легализации каннабиса в Европе и изменений в законодательстве некоторых стран нет оснований удивляться росту интереса к каннабису. Борьба с растущим употреблением каннабиса и его вредными последствиями в будущем станет проблемой и для Эстонии. Главной областью озабоченности будет поддержка и обеспечение доступности лечебных услуг как для несовершеннолетних, так и для взрослых“, - прокомментировала результаты Катри Абель-Олло, руководитель направления по борьбе с наркотиками и наркозависимостью TAI.