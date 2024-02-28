Рейтинги: поддержка Isamaa и Партии реформ за неделю выросла, соцдемов - снизилась

Последние сводные результаты отражают период опроса с 29 января по 23 февраля, всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка лидера благосклонности населения - Isamaa - за неделю выросла еще на 1% и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года. Всего за последние четыре недели поддержка партии Isamaa выросла на 3,9%. Поддержка EKRE, занявшей второе место, существенно не изменилась в течение недели, а поддержка Партии реформ, занявшей третье место, за неделю выросла на 1,4%. EKRE отстает от партии Isamaa на 11,3 %, а Партия реформ отстает от EKRE на 0,2%.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы (14,7%), Центристская партия (10,6%) и Eesti 200 (4,5%). Поддержка соцдемов упала на 1,4% за неделю и на 2,3% за последние две недели. Поддержка Eesti 200 за четыре недели упала на 1,6% и была ниже, чем сейчас в ноябре 2019 года.

Коалиционную партию поддерживают 37,3% респондентов, а оппозиционную – 58,5%.

По итогам прошедшей недели Isamaa поддерживают 29,2%, EKRE - 20,1% и Партию реформ - 19,7%. За тройкой лидеров следуют социал-демократы с 11,6%, Центристская партия с 10,2% и Eesti 200 с 5,1%.

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