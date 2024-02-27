27.02.2024, 20:53
Кая Каллас об отправке западных войск в Украину: мы думаем о том, что может переломить ситуацию
ФОТО: LUDOVIC MARIN | AFP/SCANPIX
В понедельник вечером в Париже президент Франции Эммануэль Макрон по окончании встречи лидеров ряда стран ЕС и НАТО не исключил, что западные наземные войска могут быть задействованы в Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала напрямую отвергать эту высказанную президентом Франции идею, пишет Eesti Päevaleht.
„Идут различные обсуждения о том, что делают страны и что еще можно было бы сделать. У государств есть различное понимание в связи с тем, что можно было бы еще сделать. Мы думаем о том, что именно может принести перелом. В любом случае мы должны думать обо всех решениях“, - сказала Каллас.