Министр здравоохранения: это хороший знак, что работники Нарвской больницы вступились за своего руководителя

Сиккут подчеркнула, что председатель правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ — сильный руководитель сферы здравоохранения с большим опытом, она была рада его переходу в Нарвскую больницу.

«Ему удалось привлечь на работу в Нарву молодых врачей и начать в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения подготовку в Нарве медсестер, так что проделанная за последние годы работа заслуживает признания», - сказала Сиккут.

„Хорошим знаком является то, что коллеги отстаивают своего руководителя — хорошая рабочая атмосфера и командная работа необходимы и при строительстве нового здания, так как во время строительства нужно реорганизовывать работу и продолжать оказывать качественные услуги», - сказала министр.

Сиккут отметила, что Нарвская больница - целевое учреждение города Нарва. «Министр не назначает и не отзывает членов правления», - заметила она.

„Но, конечно, для министерство важно современное управление каждой больницей и оказание качественной помощи людям в случае проблем со здоровьем. Поэтому я считаю важным обеспечение трудового мира для продолжения повседневной работы больницы, а также назначение на должность членов совета и правления на основе компетентности, а не политической лояльности. Совету надо тщательно рассмотреть решение об освобождении руководителя больницы, для этого должны быть веские аргументы.

В течение следующих пяти лет из европейских средств будут сделаны две крупные инвестиции — Нарвская и Курессаареская больницы получат новые здания, а старые будут реновированы. Крайне важно вместо управленческих разборок заниматься подготовкой проекта и началом строительства, чтобы можно было предложить персоналу современную рабочую среду, а пациентам — помощь на современном уровне», - сказала Сиккут.