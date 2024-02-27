Министр здравоохранения: это хороший знак, что работники Нарвской больницы вступились за своего руководителя(4)
Министр здравоохранения Рийна Сиккут, комментируя конфликт в Нарвской больнице, отметила, что не она принимает решения по составу руководства лечебного учреждения.
Сиккут подчеркнула, что председатель правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ — сильный руководитель сферы здравоохранения с большим опытом, она была рада его переходу в Нарвскую больницу.
«Ему удалось привлечь на работу в Нарву молодых врачей и начать в сотрудничестве с Тартуской высшей школой здравоохранения подготовку в Нарве медсестер, так что проделанная за последние годы работа заслуживает признания», - сказала Сиккут.
„Хорошим знаком является то, что коллеги отстаивают своего руководителя — хорошая рабочая атмосфера и командная работа необходимы и при строительстве нового здания, так как во время строительства нужно реорганизовывать работу и продолжать оказывать качественные услуги», - сказала министр.
Сиккут отметила, что Нарвская больница - целевое учреждение города Нарва. «Министр не назначает и не отзывает членов правления», - заметила она.
„Но, конечно, для министерство важно современное управление каждой больницей и оказание качественной помощи людям в случае проблем со здоровьем. Поэтому я считаю важным обеспечение трудового мира для продолжения повседневной работы больницы, а также назначение на должность членов совета и правления на основе компетентности, а не политической лояльности. Совету надо тщательно рассмотреть решение об освобождении руководителя больницы, для этого должны быть веские аргументы.
В течение следующих пяти лет из европейских средств будут сделаны две крупные инвестиции — Нарвская и Курессаареская больницы получат новые здания, а старые будут реновированы. Крайне важно вместо управленческих разборок заниматься подготовкой проекта и началом строительства, чтобы можно было предложить персоналу современную рабочую среду, а пациентам — помощь на современном уровне», - сказала Сиккут.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что доктора Аго Кыргвеэ, который занимает пост члена правления Нарвской больницы, совет больницы собирается отозвать с этой должности.
Медики Нарвской больницы, руководители большинства ее клиник и отделений не согласны с тем, что нарвская власть во главе с председателем совета больницы, главой коалиционной фракции горсобрания Алексеем Евграфовым, собирается отстранить от должности нынешнего руководителя больницы.
Медики намерены зарегистрировать мирный пикет, который собираются провести около здания Нарвской ратуши в четверг, 29 февраля, с 17 до 19 часов.
Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.
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