ЧП и криминал
27.02.2024, 17:39

Пограничники не выпустили мужчину в Россию и отправили его в больницу

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КПП в Лухамаа
КПП в Лухамаа
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник на эстонско-российской границе произошла неприятный случай с гражданином ЭР, которой намеревался выехать в Россию, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

26 февраля на погранпункт Лухамаа (Вырумаа) прибыл гражданин Эстонии, который хотел выехать в Россию. Так как у мужчины было с собой только удостоверение личности, то пересечь границу ему не позволили.

В ходе процессуальных действий выяснилось, что мужчине может потребоваться больничное лечение.

Скорая помощь отвезла мужчину на медицинский осмотр в больницу, а пограничники составили протокол о принятии на хранение автомобиля мужчины.

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