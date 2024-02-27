Пограничники не выпустили мужчину в Россию и отправили его в больницу(4)
В понедельник на эстонско-российской границе произошла неприятный случай с гражданином ЭР, которой намеревался выехать в Россию, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
26 февраля на погранпункт Лухамаа (Вырумаа) прибыл гражданин Эстонии, который хотел выехать в Россию. Так как у мужчины было с собой только удостоверение личности, то пересечь границу ему не позволили.
В ходе процессуальных действий выяснилось, что мужчине может потребоваться больничное лечение.
Скорая помощь отвезла мужчину на медицинский осмотр в больницу, а пограничники составили протокол о принятии на хранение автомобиля мужчины.
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