02.03.2024, 13:01
„Слезы в глазах. Мы едем и пытаемся как-то найти общий язык“: как в Эстонии уживаются граждане Украины, России и Беларуси
ФОТО: | Delfi Meedia
Россиянка Александра Российкина — руководитель досугового центра для детей военных беженцев, работающего как альтернатива детским садам и школам по интересам. Украинка Татьяна Товстая — педагог центра, занимается с украинскими детьми. Александра и Татьяна рассказали RusDelfi, как в первое время не понимали друг друга и вместе плакали в троллейбусе, почему в первые месяцы Александре было сложно признаться, что она из России, и почему детский центр для детей украинских беженцев спонсирует белорус.