„Слезы в глазах. Мы едем и пытаемся как-то найти общий язык“: как в Эстонии уживаются граждане Украины, России и Беларуси

„Первые месяцы было очень сложно говорить, что я из России“

Александра рассказывает, что всегда занималась помощью детям в трудной жизненной ситуации. „Когда началась война, у меня не было мысли, чем заниматься. Решила: где нахожусь, там и буду помогать. В России это было бы невозможно, а поскольку я находилась не там, то поняла, что могу говорить, могу спокойно делать. Что меня за это не привлекут, не догонят“, — рассказывает россиянка и поясняет, что сначала была стихийная помощь. „Потом мы придумали сделать досуговый центр для детей на пароме, где размещали украинских беженцев. Тогда это были хаотичные телодвижения, просто чтобы хоть что-то делать. Потом, когда начался учебный год, мы получили положительный отклик от родителей, ведь беженцы продолжали в Эстонию прибывать, им нужна была помощь. Люди занимались документами, искали жилье и работу — и детей девать на этот период было некуда“, — рассказывает Александра и вспоминает, что на пароме остались уже не как детский лагерь, а как полноценный центр для детей, на постоянной основе. В процессе создания центра родилась и концепция, там будут работать и украинские беженцы.