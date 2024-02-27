В Таллинне поезд сбил 90-летнюю женщину. Железнодорожное движение было нарушено

По предварительным данным, 90-летняя женщина шла по переходу, когда ее сбил поезд, двигавшийся со стороны центра города.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

На интернет-сайте железнодорожной компании Elron сообщлось, что в результате происшествия было нарушено движение поездов в западном направлении.

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