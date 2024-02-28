ФОТО | Реклама в магазине электроники на русском языке. Языковой департамент: магазин нарушает закон

В социальной сети Reddit опубликована фотография, сделанная в Нарвском Klick, где вверху рекламы есть одно предложение на эстонском языке, а остальной текст - исключительно на русском.

Klick: Мы знаем о языковых требованиях

Член правления Klick Кайре Койк рассказала, что в магазинах Йыхви, Нарвы и Мустакиви русскоязычная реклама чередуется с рекламой на эстонском языке. Койк отметила, что 90% жителей Нарвы говорят по-русски и магазин использует двуязычную рекламу, поскольку человеческий глаз не воспринимает текст, написанный не на его родном языке.

Койк подчеркивает, что вся их реклама двуязычна. „Мы очень хорошо знаем языковые требования, и со своей стороны сделали все, чтобы все соответствовало стандарту“. Она добавила, что реклама, которая была на русском языке, также была переведена. По словам Койт, на данной рекламе с фотографии, есть текст на эстонском, также на эстонском информация с другой стороны таблички.

Текст на эстонском языке должен быть первым в объявлении

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск отметил, что, согласно пункту 1 статьи 16 Закона о языке, вывески, этикетки, наружная реклама и объявления юридических лиц, установленные в общественных местах, должны быть на эстонском языке. Пункт 2 статьи 16 Закона о языке гласит, что перевод текста на иностранный язык может быть добавлен к вывескам, этикеткам, названию компании и наружной рекламе, установленной в общественном месте, но текст на эстонском языке должен стоять на первом месте и не должен читаться хуже, чем текст на иностранном языке.

„Если в рекламе нет хотя бы такого же количества информации на эстонском языке, это является нарушением требований Закона о языке“, - сказал Томуск. Он добавил, что около года назад они уже рассматривали подобное объявление и предписали Klick торгового центра Narva Fama добавить информацию на эстонском языке.

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