В Эстонии каждый год более 300 человек заболевают раком, вызванным ВПЧ

Распространенность ВПЧ в Эстонии выше, чем в других странах Европы, и большинство людей заражаются им в течение жизни. ВПЧ делятся на типы с высоким и низким онкогенным риском. ВПЧ с низким онкогенным риском вызывают доброкачественные опухоли на коже и слизистых оболочках, при длительной инфекции типы с высоким онкогенным риском могут вызвать рак различных локализаций.

В Эстонии ежегодно диагностируют более 300 новых случаев рака, вызванного ВПЧ, а также, в среднем, 3200 предраковых состояний и 1100 случаев генитальных бородавок, вызванных ВПЧ. ВПЧ связан с развитием рака шейки матки, вульвы и вагины у женщин, рака пениса у мужчин, а также анального рака и рака ротовой полости и горла у обоих полов. Наиболее часто диагностируется рак шейки матки, вызванный ВПЧ, за ним следует рак ротовой полости и горла, который более распространен среди мужчин всех возрастных групп.

"С 2013 года заболеваемость раком шейки матки в Эстонии значительно снизилась благодаря скринингу, однако заболеваемость раком ротовой полости и горла, а также анальным раком растёт. Кроме того, исследования показали, что у людей, ранее переболевших одним из видов рака, вызванного ВПЧ, повышен риск развития новых опухолей, связанных с ВПЧ. Также повышен риск повторного возникновения того же рака." “Таким образом, бремя заболеваний, вызванных ВПЧ, связано не только с первым раком, диагностированным в течение жизни”, сказала ведущий научный сотрудник Института Развития Здоровья Кайре Иннос.

"Хотя для предотвращения рака шейки матки в Эстонии существует национальная программа скрининга, единственным эффективным способом предотвращения других видов рака, вызванных ВПЧ, является вакцинация. При этом вакцина против ВПЧ не только предотвращает развитие рака, но и предупреждает заражение вирусом и его распространение, тем самым помогая снизить распространение вируса, вызывающего рак," добавила Кайре Иннос.