Премьер-министр Каллас в Париже: чтобы помочь Украине, нужно действовать прямо сейчас

По словам премьер-министра Каи Каллас, для помощи Украине необходимо действовать прямо сейчас. „Мы не можем понапрасну тратить время, потому что Украина в первую очередь нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи“, – сказала Каллас.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что единство – наша самая сильная валюта. „Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши силы сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы“, – добавила она.

Каллас также отметила, что долгосрочная поддержка Украины со стороны свободного мира должна продолжаться. „Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией будет в течение последующих четырех лет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все остальные поддерживающие Украину государства взять на себя аналогичное обязательство, – сказала она. – Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров“, – отметила Каллас.

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