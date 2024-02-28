ФОТО | Принтер и обычная бумага: фальшивомонетчики в Таллинне были до смешного банальны

Фальшивые банкноты были изготовлены из обычной бумаги, а для копирования использовался принтер. Никаких попыток сделать купюры более реалистичными не предпринималось, то есть даже не добавляли „элементы безопасности“.

Такое преступление для Эстонии довольно редкое. Представители полиции сообщили Delfi, что подобных преступлений в последние годы не было. „Фальшивые деньги, находящиеся в обращении до сих пор, поступают с фабрик по производству фальшивых денег, расположенных в других европейских странах (например, в Италии и Нидерландах - ред.)“, - сказал пресс-секретарь полиции.

8 февраля в Таллинне был арестован 24-летний мужчина, которого подозревают в изготовлении крупной суммы фальшивых денег. Также есть основания подозревать, что фальшивые деньги попали в оборот через 18-летнего мужчину.

По словам руководителя следственной группы отдела по тяжким преступлениям уголовного бюро Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, предполагается, что в обращении находятся фальшивые банкноты на несколько тысяч евро. „В целом в Эстонии крупные суммы фальшивых денег не распространяются, но с начала года полиция была проинформирована о нескольких случаях оплаты фальшивыми деньгами. Из-за этого возникло подозрение, что кто-то мог сделать это на месте. Мы также подозреваем, что 18-летний мужчина мог передавать фальшивые купюры через социальные сети другим людям, которые пытались использовать их для покупки вещей или оплаты услуг. Эти фальшивые банкноты сделаны из обычной бумаги и не имеют никаких защитных элементов“, - добавила Тооминг.