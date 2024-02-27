Медики Нарвской больницы намерены протестовать против увольнения Кыргвеэ: „Евграфов не смог с нами встретиться, может, мэр Нарвы к этому готов?“

RusDelfi писал в понедельник о том, что председатель совета депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.

Сегодня большинство руководителей клиник отправили в министерство и мэру города Яану Тоотсу коллективное письмо, в котором пригласили его в среду, 28 февраля на встречу, где намерены объяснить свою позицию и рассказать о делах больницы.

Занимающая активную позицию и выступающая от имени коллектива старший врач терапевтической клиники Татьяна Славкина рассказала RusDelfi, что руководители клиник не собираются молчать в данной ситуации и намерены выразить Кыргвеэ свою поддержку.

„Мы предложили Алексею Евграфову до заседания совета встретиться с врачами, но, к сожалению, он дал нам знать, что находится не в Нарве и встретиться с нами не сможет. Взамен он не предложил никого из совета больницы. Поэтому мы решили пообщаться с мэром Яаном Тоосом, чтобы он был в курсе ситуации и с нашей стороны, услышал наши аргументы как глава города, несмотря на то, что все решения, разумеется, принимает совет больницы“, - объяснила Славкина.

По словам Славкиной, руководители клиник обеспокоены грядущим снятием с должности доктора Кыргвеэ, поскольку видят позитивные изменения, произошедшие в учреждении, и надеялись на то, что больница будет идти в направлении устойчивого развития.

„Очень жаль, что политические распри отражаются на больнице, на ее имидже. Что медики из других регионов опасаются приезжать сюда на работу, понимая, что там, где решения принимаются политическим путем, их положение не может быть устойчивым и зависит от возможной смены власти“.