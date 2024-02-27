Медики Нарвской больницы намерены протестовать против увольнения Кыргвеэ: „Евграфов не смог с нами встретиться, может, мэр Нарвы к этому готов?“(6)
Медики Нарвской больницы, руководители большинства ее клиник и отделений не согласны с тем, что нарвская власть во главе с председателем совета больницы, главой коалиционной фракции горсобрания Алексеем Евграфовым, собирается отстранить от должности нынешнего руководителя больницы доктора Аго Кыргвеэ. Медики пожелали встретиться с мэром города и выразить свое мнение, проведя мирный пикет у стен Нарвской ратуши.
RusDelfi писал в понедельник о том, что председатель совета депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.
Сегодня большинство руководителей клиник отправили в министерство и мэру города Яану Тоотсу коллективное письмо, в котором пригласили его в среду, 28 февраля на встречу, где намерены объяснить свою позицию и рассказать о делах больницы.
Занимающая активную позицию и выступающая от имени коллектива старший врач терапевтической клиники Татьяна Славкина рассказала RusDelfi, что руководители клиник не собираются молчать в данной ситуации и намерены выразить Кыргвеэ свою поддержку.
„Мы предложили Алексею Евграфову до заседания совета встретиться с врачами, но, к сожалению, он дал нам знать, что находится не в Нарве и встретиться с нами не сможет. Взамен он не предложил никого из совета больницы. Поэтому мы решили пообщаться с мэром Яаном Тоосом, чтобы он был в курсе ситуации и с нашей стороны, услышал наши аргументы как глава города, несмотря на то, что все решения, разумеется, принимает совет больницы“, - объяснила Славкина.
По словам Славкиной, руководители клиник обеспокоены грядущим снятием с должности доктора Кыргвеэ, поскольку видят позитивные изменения, произошедшие в учреждении, и надеялись на то, что больница будет идти в направлении устойчивого развития.
„Очень жаль, что политические распри отражаются на больнице, на ее имидже. Что медики из других регионов опасаются приезжать сюда на работу, понимая, что там, где решения принимаются политическим путем, их положение не может быть устойчивым и зависит от возможной смены власти“.
Как стало известно RusDelfi, на прошлой неделе из совета больницы был отозван единственный медик - Алар Ирс. В совет больницы входят, помимо председателя Алексея Евграфова, депутаты от правящей фракции „Нарва“ Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и недавно введенная в совет представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.
По словам представителя больницы, никаких претензий в сторону Аго Кыргвеэ совет не обозначил, поэтому руководство больницы не в курсе позиции совета по этому вопросу.
Сам Кыргвеэ на вчерашней пресс-конференции больницы сказал, что считает это решение политическим и ему очень жаль, что происходящее отразится на деятельности и имидже больницы. Что из больницы могут уйти врачи, которые сюда пришли в течение тех лет, что он руководил больницей. Кыргвеэ отметил, что если речь идет о бюджете больницы и расходах, которые были в последнее время произведены, то можно было бы заказать аудит и все проверить, и что у больницы много инвестиционных проектов и задачей сейчас является не прибыль, а развитие.
Алексей Евграфов вчера от каких-либо комментариев до заседания совета отказался.
Медики намерены зарегистрировать мирный пикет, который собираются провести около здания Нарвской ратуши в четверг, 29 февраля, с 17 до 19 часов.
Состоится ли завтрашняя встреча с мэром, пока неизвестно. На момент выхода материала, мэр Яан Тоотс на письмо ответить не успел.
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