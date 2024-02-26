Власти Нарвы намерены снять Аго Кыргвеэ с поста руководителя Нарвской больницы

Председатель совета депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.

Как стало известно RusDelfi, на прошлой неделе из совета больницы был отозван единственный медик - Алар Ирс. В совет больницы входят, помимо председателя Алексея Евграфова, депутаты от правящей фракции „Нарва“ Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и недавно введенная в совет представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.

По словам представителя больницы, никаких претензий в сторону Аго Кыргвеэ совет не обозначил, поэтому руководство больницы не в курсе позиции совета по этому вопросу.

Источник RusDelfi сообщил, что медики больницы собираются писать письма в министерство и другие инстанции с намерением выразить поддержку нынешнему главе, как они уже делали это в сентябре прошлого года.

Сам Кыргвеэ отметил, что считает это решение политическим и ему очень жаль, что происходящее отразится на деятельности и имидже больницы. Что из больницы могут уйти врачи, которые сюда пришли в течение тех лет, что он руководил больницей. Кыргвеэ отметил, что если речь идет о бюджете больницы и расходов, которые были в последнее время произведены, то можно было бы заказать аудит и все проверить, и что у больницы много инвестиционных проектов и задачей сейчас является не прибыль, а развитие.

В сентябре исполняющая на тот момент обязанности мэра Нарвы после снятия с должности Катри Райк Елена Голубева, подписала решение о смене членов совета Нарвской больницы. Катри Райк и теперь уже оппозиционный депутат горсобрания Антон Праткунас перестали числится в совете. Их места заняли Алексей Евграфов, Алексей Мяги и Вадим Орлов, депутаты фракции „Нарва“, которая теперь представляет большинство в горсобрании. RusDelfi тогда уточнил у лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова, изменится ли политика совета больницы, какие перемены в деятельности больницы стоит ждать горожанам. „Есть вопросы по поводу финансовой деятельности председателя правления больницы Аго Кыргвеэ, – сказал Евграфов. – Мы должны будем посмотреть бумаги, поднять отчеты, чтобы понять, насколько эффективно он вел финансовую политику больницы. На сегодняшний день решения, конечно, нет“, ответил тогда Евграфов.

Алексей Евграфов на вопрос о комментарии ответил RusDelfi, что все разъяснения даст после заседания совета.

Как стало известно RusDelfi, на заседание совета, которое состоится в последний день февраля, приглашен мэр города Яан Тоотс.

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