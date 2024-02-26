Власти Нарвы намерены снять Аго Кыргвеэ с поста руководителя Нарвской больницы(10)
Сегодня стало известно, что доктора Аго Кыргвеэ, который занимает пост члена правления Нарвской больницы, совет больницы собирается отозвать с этой должности.
Председатель совета депутат Рийгикогу Алексей Евграфов прислал в канцелярию Нарвской больницы письмо, в котором указано, что в четверг, 29 февраля, пройдет внеочередное собрание совета, на котором в числе прочих рассмотрят вопрос снятия с должности Аго Кыргвеэ, который руководит больницей с апреля 2021 года.
Как стало известно RusDelfi, на прошлой неделе из совета больницы был отозван единственный медик - Алар Ирс. В совет больницы входят, помимо председателя Алексея Евграфова, депутаты от правящей фракции „Нарва“ Нарвского горсобрания Екатерина Голубцова, Алексей Мяги, Вадим Орлов и недавно введенная в совет представитель Министерства социальных дел Реэна Мюллер.
По словам представителя больницы, никаких претензий в сторону Аго Кыргвеэ совет не обозначил, поэтому руководство больницы не в курсе позиции совета по этому вопросу.
Источник RusDelfi сообщил, что медики больницы собираются писать письма в министерство и другие инстанции с намерением выразить поддержку нынешнему главе, как они уже делали это в сентябре прошлого года.
Сам Кыргвеэ отметил, что считает это решение политическим и ему очень жаль, что происходящее отразится на деятельности и имидже больницы. Что из больницы могут уйти врачи, которые сюда пришли в течение тех лет, что он руководил больницей. Кыргвеэ отметил, что если речь идет о бюджете больницы и расходов, которые были в последнее время произведены, то можно было бы заказать аудит и все проверить, и что у больницы много инвестиционных проектов и задачей сейчас является не прибыль, а развитие.
Алексей Евграфов на вопрос о комментарии ответил RusDelfi, что все разъяснения даст после заседания совета.
Как стало известно RusDelfi, на заседание совета, которое состоится в последний день февраля, приглашен мэр города Яан Тоотс.
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