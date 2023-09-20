Как теперь изменится деятельность Нарвской больницы? Решения пока нет, зато есть вопросы к ее руководителю

RusDelfi уточнил у лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова, изменится ли политика совета больницы, какие перемены в деятельности больницы стоит ждать горожанам.

„Есть вопросы по поводу финансовой деятельности председателя правления больницы Аго Кыргвеэ, – сказал депутат. – Мы должны будем посмотреть бумаги, поднять отчеты, чтобы понять, насколько эффективно он вел финансовую политику больницы. На сегодняшний день решения, конечно, нет“.

„Что касается инвестиций, которые по планам должна получить больница, то мы заинтересованы в них, - продолжил Евграфов. - Будем продолжать эту работу. Напомню, что об этих инвестициях речь шла еще в 2020 году, когда я был мэром. Мы уже тогда вели переговоры с министерством социальных дел. Говорить, что эту работу начала Катри Райк – это неверно. Вопрос серьезный, и мы должны будем ответственно подойти к этому делу“.

Сотрудничество с Тартуской больницей, по словам Алексея Евграфова, они также намерены поддержать. „Опять же это сотрудничество началось, когда я был членом правления больницы, – отметил депутат. – Мы вместе с Аго Кыргвеэ и Олевом Силландом ездили к председателю правления Тартуской больницы. У нас тогда уже было понимание, что Нарвская больница должна сотрудничать с крупными больницами Эстонии. Безусловно, будем придерживаться этого курса. Школа медсестер показала себя с хорошей стороны. Будем и дальше развивать ее, смотреть, что стоит улучшить в ее работе“.

На вопрос, будут ли члены совета получать компенсацию за участие в них, Евграфов ответил, что да. Рядовой член совета получает 500 евро компенсации, а председатель правления – 700 евро. „Часть денег я буду направлять на благотворительность в Нарве“, – добавил Алексей.

Для сравнения, депутаты Силламяэ получают компенсацию за работу в советах целевых учреждений или муниципальных коммерческих предприятий по 50 евро в месяц (член совета) и 100 евро (председатель правления).

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