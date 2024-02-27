Мужчина, ушедший под воду в тартуском СПА, скончался в больнице(6)
В пятницу в Центр тревоги сообщили, что пожилой мужчина ушел под воду в водном центре Тарту и нуждается в реанимации.
Tartu Postimees написал сегодня, что 68-летний мужчина скончался в больнице.
Представитель полиции Рагне Кейск сообщила сегодня Delfi, что это был несчастный случай, поэтому полиция не возбудила уголовное дело. Он рассказал, что человек плыл и в какой-то момент погрузился под воду.
В пятницу около 14 часов в центр тревоги сообщили, что в водном центре Тарту утонул пожилой мужчина. Посетитель водного центра заметил мужчину, вытащил его из воды и вместе со спасателем на месте начал реанимацию.
Приехавшая скорая помощь продолжила оживление и доставила 68-летнего мужчину в больницу.
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