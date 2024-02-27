Литовские СМИ недовольны своей сборной: „Кошмар в Таллинне!“, „Холодный душ!“.

Литовский новостной портал lrytas.lt назвал свою статью следующим образом: „Литовский кошмар в Таллинне: такой трагической игры в нападении не было с 2016 года“.

Издание называет поражение „позорным“ и напоминает, что в последний раз Литва набирала меньше 60 очков в 2022 году, когда в товарищеском матче уступила Латвии со счетом 52:70. Последний раз такая низкая результативность в официальных матчах был на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где Литва уступила Испании со счетом 59:109.

Портал отмечает, что в понедельник в игре против сборной Эстонии сборная Литвы реализовала лишь 39,2 процента своих бросков (15/33 по двухочковым и 5/18 по трехочковым) и уступила в игре под кольцом со счетом 29:48.

Литовский Delfi в статье „Праздник в Таллинне: Эстония преподала литовцам урок“ пишет, что их команда позволяла сопернику доминировать под корзиной и была беззубой в атаке. Отдельно подчеркивается, что счет в подборах во время атаки был аж 15:2 (!) в пользу сборной Эстонии, а Литва отдала всего десять результативных передач за матч (Эстония 21).

В заголовке статьи о послематчевых комментариях главного тренера сборной Литвы Казиса Максвитиса и капитана Эдгараса Улановаса литовское издание Delfi использовало слова „Холодный душ“. Что сказали литовцы об игре на пресс-конференции, можно прочитать здесь.

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