27.02.2024, 11:13
Капитан литовцев: Эстония не сделала ничего особенного. Главный тренер: жаль, что мы не смогли испортить им праздник
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению игроков сборной Литвы по баскетболу, они должны были обыграть Эстонию даже при такой игре. Гостям пришлось смириться с поражением со счетом 59:65 в отборочном матче чемпионата Европы, проходившем в Таллинне.
„Это была не очень приятная игра, не хватало класса как у нас, так и у соперника. Нам следовало сыграть умнее. Эстония не сделала ничего особенного, они набрали много очков со штрафных. Нам просто не хватило концентрации“, — сказал один из самых опытных игроков команды, капитан литовской команды Эдгарас Улановас.