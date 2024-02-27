Баскетбол
27.02.2024, 11:13

Капитан литовцев: Эстония не сделала ничего особенного. Главный тренер: жаль, что мы не смогли испортить им праздник

 
Ats Kuldkepp
Эдгарас Улановас (слева) и Сийм-Сандер Вене (справа)
Эдгарас Улановас (слева) и Сийм-Сандер Вене (справа)
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По мнению игроков сборной Литвы по баскетболу, они должны были обыграть Эстонию даже при такой игре. Гостям пришлось смириться с поражением со счетом 59:65 в отборочном матче чемпионата Европы, проходившем в Таллинне.

„Это была не очень приятная игра, не хватало класса как у нас, так и у соперника. Нам следовало сыграть умнее. Эстония не сделала ничего особенного, они набрали много очков со штрафных. Нам просто не хватило концентрации“, — сказал один из самых опытных игроков команды, капитан литовской команды Эдгарас Улановас.

„После первой половины мы должны были играть умнее в атаке. У Эстонии были слабые места, но мы не смогли их использовать. Мы не контролировали ритм. Трудно ожидать победы в игре, в которой мы проигрываем подборы 29:48. Но даже при таком дефиците мы могли бы победить, если бы исправили некоторые свои ошибки“, - добавил литовский легкий форвард, набравший 16 очков.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии