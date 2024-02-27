Правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина

О планах принять такие меры для борьбы с ростом цен на топливо сначала сообщил РБК источник в правительства, а затем подтвердил „Интерфаксу“ представитель вице-премьера РФ Александра Новака.

Новак, по данным РБК, был инициатором запрета на экспорт бензина. „В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов“, — говорилось в письме Новака, отправленном главе правительства.

Вице-премьер напоминал о приближении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Временный запрет на экспорт не касается поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, которые уже согласованы.

Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо в России с начала года выросли на 8–23%. При этом темпы роста оптовых цен были значительно ниже, а в рознице бензин и дизель даже подешевели.

Российское правительство неоднократно прибегало к запрету экспорта бензина для стабилизации цен на него на внутреннем рынке. Так, предыдущий раз такая мера регулирования применялась в сентябре 2023 года, в ноябре было объявлено об отмене запрета на экспорт.

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