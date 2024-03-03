На судах Tallink можно перевозить электромобили, но есть нюанс

Откуда вообще возникли ограничения по перевозкам автомобилей с электродвигателями? Дело в том, что у электромобилей существует вероятность возгорания. Точнее, проблема не сводится даже к самому возгоранию – ведь и обычные автомобили подвержены такому риску. Суть проблемы скорее в методах тушения.
“На данный момент для спасателей созданы два приложения: Rescuecode и Euro Rescue, – рассказывает советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. – В них можно найти паспорта безопасности автомобилей. Оттуда спасатели получают первоначальные инструкции о том, где что находится в машине и, что именно и в каком порядке необходимо делать”.
Производители спасательного оборудования разработали самые разные решения, например, мешки для тушения, ванны, возможности для тушения машины снизу и т. д.
Помимо прочего, Спасательный департамент построил водонепроницаемый контейнер, который можно использовать в тех случаях, когда батареи машины загораются и нет доступа для их тушения. По сути, автомобиль затягивают или поднимают в бокс и погружают в воду. Этот контейнер использовался в том числе для тушения электромобиля в поселке Хаабнеэме в прошлом году.
Весной прошлого года у спасателей также появилась новая система высокого давления холодной резки (Кобра), с помощью которой можно тушить горящие батареи, просверливая их водой.
Важно помнить, что все эти методы на данный момент находятся в постоянном развитии и изучении. Спасательный департамент поддерживает связь с другими учреждениями и зарубежными коллегами, чтобы изучать и внедрять опыт тушения электромобилей.
Теперь, что касается судовой компании. Tallink Group не предлагает услуги по зарядке электромобилей на борту. И не принимает к перевозке на судах Tallink Silja Line неисправные электромобили, в том числе электромобили, которые перевозятся на прицепах и/или в которых можно предположить, что их система управления аккумулятором (BMS) не работает.
При этом стоит отметить, что экипажи обучены действиям в случае возгорания электромобиля. Для этого были разработаны инструкции, а суда оснащены специальным оборудованием для обнаружения и контроля возможных возгораний. К тому же персонал осуществляет круглосуточное дежурство на борту.
“Мы постоянно обновляем инструкции и решения по перевозкам и дополняем их по мере поступления новой информации, – рассказывает главный специалист по связям с общественностью Tallink Каи-Инес Нельсон. – Разумеется, мы также следим за тем, что происходит в отрасли в целом, и активно принимаем меры. Мы получаем информацию и знаем, как действовать в различных ситуациях. Также, в сотрудничестве с внешними экспертами, наши сотрудники изучают технику безопасности при использовании электромобилей и аккумуляторов”.
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