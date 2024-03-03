На судах Tallink можно перевозить электромобили, но есть нюанс

Откуда вообще возникли ограничения по перевозкам автомобилей с электродвигателями? Дело в том, что у электромобилей существует вероятность возгорания. Точнее, проблема не сводится даже к самому возгоранию – ведь и обычные автомобили подвержены такому риску. Суть проблемы скорее в методах тушения.

“На данный момент для спасателей созданы два приложения: Rescuecode и Euro Rescue, – рассказывает советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. – В них можно найти паспорта безопасности автомобилей. Оттуда спасатели получают первоначальные инструкции о том, где что находится в машине и, что именно и в каком порядке необходимо делать”.

Производители спасательного оборудования разработали самые разные решения, например, мешки для тушения, ванны, возможности для тушения машины снизу и т. д.

Помимо прочего, Спасательный департамент построил водонепроницаемый контейнер, который можно использовать в тех случаях, когда батареи машины загораются и нет доступа для их тушения. По сути, автомобиль затягивают или поднимают в бокс и погружают в воду. Этот контейнер использовался в том числе для тушения электромобиля в поселке Хаабнеэме в прошлом году.

Весной прошлого года у спасателей также появилась новая система высокого давления холодной резки (Кобра), с помощью которой можно тушить горящие батареи, просверливая их водой.

Важно помнить, что все эти методы на данный момент находятся в постоянном развитии и изучении. Спасательный департамент поддерживает связь с другими учреждениями и зарубежными коллегами, чтобы изучать и внедрять опыт тушения электромобилей.

Теперь, что касается судовой компании. Tallink Group не предлагает услуги по зарядке электромобилей на борту. И не принимает к перевозке на судах Tallink Silja Line неисправные электромобили, в том числе электромобили, которые перевозятся на прицепах и/или в которых можно предположить, что их система управления аккумулятором (BMS) не работает.