ВИДЕО | Киноиндустрия по-российски: команда цензоров из 15 человек следит за тем, чтобы снятое на деньги Кремля вызывало у зрителей правильные чувства(17)
Документы, просочившиеся из Кремля, раскрывают российскую систему производства пропаганды. В ней производимый контент делится на четыре категории в зависимости от эмоций, которые должен вызывать.
Самый известный российский кинокритик Антон Долин, ныне покинувший страну, не может поверить своим глазам, когда мы показываем ему трейлер нового фильма Алены Полуниной. Всего 15 лет назад Полунина с помощью эстонцев сняла отмеченный наградами документальный фильм об антипутинском движении.
„Очень интересно, что теперь она сняла вот такое кино“, — говорит Долин об очевидных пропагандистских мотивах, увиденных в трейлере.
Однако „Среди мертвых, среди живых“ (с рабочим названием „Завершение: Трибунал“) — лишь капля в океане путинской киноиндустрии. Документы, полученные Delfi, показывают, что подобные пропагандистские фильмы и сериалы выпускаются десятками каждый месяц, начиная с 2022 года. На сегодняшний день их насчитывается более сотни. Цель: подготовить почву и создать правильный настрой к мартовским выборам президента России.
При этом делалось это с предельной систематичностью. Например, весь контент имеет четыре цвета, где каждый представляет собой отдельную так называемую тематическую линию или ощущение, которое должно создаваться в результате просмотра.
Подробнее смотрите в видео в заголовке статьи, где Delfi TV с помощью самого известного российского кинокритика объясняет, как работает кремлевская система пропагандистских фильмов.
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