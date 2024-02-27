За рубежом
27.02.2024, 12:10

ВИДЕО | Киноиндустрия по-российски: команда цензоров из 15 человек следит за тем, чтобы снятое на деньги Кремля вызывало у зрителей правильные чувства

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Утечки из Кремля показывают, как ведется пропаганда в российском кино
Marta Vunš
Aleksander Algo
Видео: Oskar Kelk
Jevgenia Parv

Документы, просочившиеся из Кремля, раскрывают российскую систему производства пропаганды. В ней производимый контент делится на четыре категории в зависимости от эмоций, которые должен вызывать.

Самый известный российский кинокритик Антон Долин, ныне покинувший страну, не может поверить своим глазам, когда мы показываем ему трейлер нового фильма Алены Полуниной. Всего 15 лет назад Полунина с помощью эстонцев сняла отмеченный наградами документальный фильм об антипутинском движении.

„Очень интересно, что теперь она сняла вот такое кино“, — говорит Долин об очевидных пропагандистских мотивах, увиденных в трейлере.

По плану, ставшему известным Delfi, новый фильм Полуниной должен был расследовать преступления азовцев и рассказывать о „денацификации“ Украины. В ходе производства его содержание несколько смягчили - скоро выйдет фильм о добровольцах, которые возвращают с фронта тела русских героев.

Однако „Среди мертвых, среди живых“ (с рабочим названием „Завершение: Трибунал“) — лишь капля в океане путинской киноиндустрии. Документы, полученные Delfi, показывают, что подобные пропагандистские фильмы и сериалы выпускаются десятками каждый месяц, начиная с 2022 года. На сегодняшний день их насчитывается более сотни. Цель: подготовить почву и создать правильный настрой к мартовским выборам президента России.

По заказу Кремля перед выборами определяется график выхода фильмов и сериалов, чтобы люди были морально готовы ко дню голосования.

При этом делалось это с предельной систематичностью. Например, весь контент имеет четыре цвета, где каждый представляет собой отдельную так называемую тематическую линию или ощущение, которое должно создаваться в результате просмотра.

Подробнее смотрите в видео в заголовке статьи, где Delfi TV с помощью самого известного российского кинокритика объясняет, как работает кремлевская система пропагандистских фильмов.

„Утечки из Кремля“ — серия статей, основанных на утекших в сеть документах администрации президента России. В первом выпуске серии мы писали, как Кремль обеспечивает победу Владимира Путина на предстоящих президентских выборах пропагандистской поддержкой в ​​сотни миллионов евро и ведет информационную войну против собственного общества.

Документы, самые последние из которых датированы декабрем прошлого года, были получены Delfi, и мы передали их для совместного расследования шведской газете Expressen, российским независимым изданиям Meduza и iStories, центральноевропейским и польским расследовательским изданиям Vsquare.org и Frontstory.pl, немецкому центру журналистских расследований Paper Trail Media и его журналу Der Spiegel и телеканалу ZDF, австрийской газете Der Standard и швейцарскому изданию Tamedia.

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