УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как российская правящая элита ведет информационную войну против собственного народа и тратит на это миллиарды рублей

Свежая утечка документов из администрации президента России Владимира Путина дает исчерпывающее представление о том, как Кремль обеспечивает победу Путина на выборах, создает всероссийскую сеть пропаганды и машину интернет-цензуры под прикрытием информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории в Украине.
„Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас — вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решения“, — говорит Владимир Путин в кремлевском зале. Его голос тих, даже слегка дрожит. Дата — 8 декабря 2023 года.
Полковник Артем Жога, командир ультранационалистического батальона „Спарта“, только что выступил с пламенной речью, в которой попросил Путина вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. „Мы — ваша команда. Вы нужны нам. Вы нужны России“, — обратился Жога к Путину.
И Путин согласился.
Разумеется, это был фарс. В том, что Путин будет баллотироваться на мартовских выборах и победит с большим отрывом, не сомневается никто. И уж тем более сам Кремль, который делает все возможное, чтобы запланированные на 17 марта выборы закончились триумфом Путина.