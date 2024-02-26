УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Как российская правящая элита ведет информационную войну против собственного народа и тратит на это миллиарды рублей

„Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас — вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решения“, — говорит Владимир Путин в кремлевском зале. Его голос тих, даже слегка дрожит. Дата — 8 декабря 2023 года.

Полковник Артем Жога, командир ультранационалистического батальона „Спарта“, только что выступил с пламенной речью, в которой попросил Путина вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. „Мы — ваша команда. Вы нужны нам. Вы нужны России“, — обратился Жога к Путину.

И Путин согласился.

Разумеется, это был фарс. В том, что Путин будет баллотироваться на мартовских выборах и победит с большим отрывом, не сомневается никто. И уж тем более сам Кремль, который делает все возможное, чтобы запланированные на 17 марта выборы закончились триумфом Путина.

В распоряжении Delfi оказались документы, отражающие изнанку путинского режима и показывающие, как Кремль обеспечивает победу самого Путина. Эти документы рисуют подробную картину того, как Кремль разыгрывает перед публикой стоящий миллиарды евро спектакль с участием гражданских движений, создает фальшивые образы лидеров общественного мнения, строит пропагандистскую сеть, которая следит за каждым гражданином России с рождения до смерти, и использует сложные информационные системы для шпионажа за собственными гражданами в интернете.