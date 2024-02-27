ПРОГНОЗ | На пороге долгожданная весна? В конце недели тучи рассеются и воздух прогреется до +10 градусов

По данным Департамента окружающей среды, во вторник, 27 февраля, над Эстонией установится область низкого давления. Ветер слабый, преимущественно пасмурно. Кое-где пройдет небольшой дождь, во многих местах туман. Во второй половине дня сильный дождь достигнет юго-востока Эстонии. Ветер останется слабым. Температура воздуха ночью 0..+3°С, днем ​​+1..+5°С.

Дорожные условия утром 27 февраля Ранним утром главные и второстепенные дороги Эстонии оставались сырыми. Температура в Западной и Северной Эстонии составляет 0 градусов или чуть ниже нуля, в других местах - плюсовая. Сильный туман ограничивает видимость. Самые плотные слои тумана находятся в Западной, Северной и Юго-Восточной Эстонии. Днем местами пройдет дождь, во многих местах туман. Температура плюсовая.

В ночь на среду, 28 февраля, ожидается дождь, смешанный с мокрым снегом. Во многих местах туман. Ветер восточных направлений, слабый, на северном побережье умеренный. В течение дня осадки поредеют. Ветер повернет на запад и к вечеру усилится. Температура воздуха ночью -1..+2°С, днем ​​+1..+5°С.

В четверг, 29 февраля, граница активного низкого давления из северных широт распространится на Скандинавию и Финляндию, и под его влиянием усилится юго-западный ветер. Но более плотные дождевые облака Эстонии не достигнут. Днем усиление зоны высокого давления с юго-юго-востока будет более эффективным, а на ее окраинах у нас ожидается дождливая погода. Юго-западный и южный ветер внутри страны ослабеет, на островах и побережьях останется довольно сильным. Температура воздуха ночью -1..+3°С, днем ​​повысится до +1..+6°С.

В пятницу, в первый день календарной весны, за Чудским озером соберется область повышенного давления, и на ее окраине погода будет без осадков. Ветер южный и юго-восточный, относительно сильный. Температура воздуха ночью -3..+2, днем ​​+3..+9°С.

В субботу, 2 марта, край низкого давления распространится до Балтийского моря, и южное течение понесет на север дождевые облака, которые в основном достигнут Западной Эстонии, вызвав отдельные ливни на востоке страны. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью 0..+4, днем ​​+4..+8, на юге Эстонии может достигать +10°C.

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