Торгово-промышленная палата продолжает критиковать автоналог. „Тревожит, что его хотят ввести в спешке“(3)
Эстонская торгово-промышленная палата обратилась в финансовую комиссию Рийгикогу по поводу проекта закона об автомобильном налоге, который с 2025 года устанавливает ежемесячный налог и единовременный регистрационный сбор, который уплачивается за регистрацию легковых автомобилей и микроавтобусов, пишет Ärileht.
В условиях нынешнего экономического спада Торгово-промышленная палата выступает против введения любого нового налога, в том числе, автомобильного. Введение нового налога снизит международную конкурентоспособность компаний и никак не поможет выйти из экономического спада, но будет работать против этой цели.
Вопрос также в том, как новый налог повлияет на уровень жизни людей и какое влияние он окажет на домохозяйства, для которых использование автомобиля является важной частью свободы передвижения.
Убрать из законопроекта компонент возраста авто
Если финансовая комиссия Рийгикогу все-таки сочтет целесообразным введение налога на транспортные средства и регистрационного сбора в нынешней ситуации экономического спада, Торгово-промышленная палата подготовила ряд предложений по внесению изменений в законопроект. Важными поправками стало взимание налога на транспортные средства и платы за регистрацию транспортных средств только с тех транспортных средств, которые зарегистрированы в дорожном регистре Эстонии и активно используются, то есть имеют действующую дорожную страховку.
Торгово-промышленная палата также пожелала, чтобы в проект был включен принцип, согласно которому, сумма автомобильного налога должна быть уменьшена или частично возмещена, если транспортное средство не внесено в дорожный регистр Эстонии в течение всего года.
Торговая палата пришла к выводу, что возрастной компонент следует исключить из законопроекта, а вместо этого следует снизить ставки налога и сбора за регистрацию транспортных средств, чтобы привести их в соответствие принципу платежеспособности, и добавила, что налогообложение „фиктивных“ транспортных средств следует убрать из законопроекта, рекомендуя при этом создать отдельное решение проблемы автомобилей-фантомов.
Хотят ввести новый налог в спешном порядке
Торгово-промышленная палата также предложила изменить использование средств, поступающих в госбюджет от налога на автомобили и регистрационного сбора, направив их, возможно, частично, на содержание и развитие дорожной инфраструктуры и продвижение менее загрязняющих вариантов передвижения.
„Мы понимаем, что одной из важных целей введения автоналога является увеличение доходов, что связано со стремлением двигаться к сбалансированности государственного бюджета, но эта цель не должна быть приоритетной, нельзя полагаться на усилия по сбору большего количества поступлений за счет введения новых налогов. Кроме того, мы обеспокоены тем, что новый налог и регистрационный сбор хотят ввести в спешке, игнорируя важные для предприятий принципы законодательства и налоговой политики“, - подчеркнул генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс.
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