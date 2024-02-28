Торгово-промышленная палата продолжает критиковать автоналог. „Тревожит, что его хотят ввести в спешке“

В условиях нынешнего экономического спада Торгово-промышленная палата выступает против введения любого нового налога, в том числе, автомобильного. Введение нового налога снизит международную конкурентоспособность компаний и никак не поможет выйти из экономического спада, но будет работать против этой цели.

Вопрос также в том, как новый налог повлияет на уровень жизни людей и какое влияние он окажет на домохозяйства, для которых использование автомобиля является важной частью свободы передвижения.

Убрать из законопроекта компонент возраста авто

Если финансовая комиссия Рийгикогу все-таки сочтет целесообразным введение налога на транспортные средства и регистрационного сбора в нынешней ситуации экономического спада, Торгово-промышленная палата подготовила ряд предложений по внесению изменений в законопроект. Важными поправками стало взимание налога на транспортные средства и платы за регистрацию транспортных средств только с тех транспортных средств, которые зарегистрированы в дорожном регистре Эстонии и активно используются, то есть имеют действующую дорожную страховку.

Торгово-промышленная палата также пожелала, чтобы в проект был включен принцип, согласно которому, сумма автомобильного налога должна быть уменьшена или частично возмещена, если транспортное средство не внесено в дорожный регистр Эстонии в течение всего года.

Торговая палата пришла к выводу, что возрастной компонент следует исключить из законопроекта, а вместо этого следует снизить ставки налога и сбора за регистрацию транспортных средств, чтобы привести их в соответствие принципу платежеспособности, и добавила, что налогообложение „фиктивных“ транспортных средств следует убрать из законопроекта, рекомендуя при этом создать отдельное решение проблемы автомобилей-фантомов.

Хотят ввести новый налог в спешном порядке