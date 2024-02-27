В минувшем году статус международной защиты в Эстонии запросило рекордное число людей

Статус временной защиты запросили 8782 военных беженца из Украины. Заявителей на статус международной защиты было 3984, из них подавляющее большинство – 3776 человек – также были гражданами Украины. На втором месте среди просителей статуса международной защиты оказались граждане России, всего 73 заявления. 18 заявления подали граждане Беларуси. Пятерку стран, представители которых запрашивали международную защиту в Эстонии, завершают Афганистан и Грузия – соответственно 16 и 13 заявлений.

Эксперт Бюро идентичности и статуса Марины Пылдма отмечает, что на число желающих получить международную защиту сильно влияет война в Украине, и до 2022 года число просителей этого статуса редко превышало сотню. „Уже второй год подряд к нашим границам прибывает рекордное число людей, нуждающихся в защите. Эстония остается открытой для тех, кто бежит от войны, но мы также уделяем большое внимание тому, чтобы здесь не оказались люди, которые могут быть опасны для нашего общественного порядка и безопасности,“ - сказала Пылдма и добавила, что в случае с получением статуса международной защиты каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку необходимо выяснить все обстоятельства. Тот человек, которые действительно нуждается в помощи и защите, получит их.