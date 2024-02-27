Местные самоуправления хотят с помощью инноваций решить проблемы, связанные с отходами, озеленением и … содержанием городских коров
Sparkup Tartu Teaduspark вместе с партнерами объявили о приеме заявок в „Зеленый акселератор“. Акселератор объединяет местные самоуправления и стартапы для поддержки решения местных проблем с помощью инновационных, экологически чистых технологических решений. Каждая команда, отобранная для участия в программе преакселератора, получит поддержку в размере 5000 евро, а пять команд, прошедших в основную программу, получат дополнительную поддержку в размере 25 000 евро через различные услуги. Затем новые решения апробируются в сотрудничестве с местными самоуправлениями.
Число стартапов, разрабатывающих зеленые технологии в Эстонии, довольно велико, но потенциал стартапов, занимающихся зелеными технологиями, как экономических ускорителей для поддержки смягчения глобальных (климатических) проблем и реализации целей устойчивого развития не был полностью реализован. Программа „Зеленого акселератора“ способствует развитию и внедрению инновационных экологически чистых технологий на местном уровне и расширяет сотрудничество между местными самоуправлениями и компаниями.
„Решение местных экологических проблем зачастую оказывается сложнее, чем кажется. Наша цель — помочь предпринимателям найти партнеров на местном уровне и протестировать решения вместе с ними, потому что, экспериментируя, мы действительно становимся умнее, благодаря опыту“, — сказал Пирко Конса, член правления Sparkup Tartu Teaduspark.
Руководитель стартап-инкубатора Технополя Кадри Таммай добавила, что у стартап-компаний есть много умных решений, но им часто не удается найти общий язык с местными самоуправлениями. „Эти решения имеют большой потенциал сделать жизнь проще, удобнее и эффективнее. С помощью „Зеленого акселератора“ мы объединяем две стороны и помогаем им найти новые формы сотрудничества“, — сказала Таммай и добавила, что акселератор также помогает реализовать цель Технополя по поддержке меняющего мир технологического предпринимательства и инноваций.
На открытии акселератора местные самоуправления поделились проблемами, решения которых они надеются найти при поддержке стартап-компаний. Например, городская управа Пярну ищет решение двух проблем: содержания городских коров и связанных с этим вопросов. Тарту ищет решение проблемы большой доли строительных отходов, а также хочет более эффективно определять затраты на содержание улиц или общественных городских пространств, которые будут построены. Таллинн надеется сделать пункты сбора опасных отходов более инновационными. Отходы и связанные с ними вопросы также проблема Валга - мусоровоз не может вывозить мусор из всех районах, кроме того, ищут решение, как более эффективно использовать отходы ландшафтного дизайна.