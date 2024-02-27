Местные самоуправления хотят с помощью инноваций решить проблемы, связанные с отходами, озеленением и … содержанием городских коров

Число стартапов, разрабатывающих зеленые технологии в Эстонии, довольно велико, но потенциал стартапов, занимающихся зелеными технологиями, как экономических ускорителей для поддержки смягчения глобальных (климатических) проблем и реализации целей устойчивого развития не был полностью реализован. Программа „Зеленого акселератора“ способствует развитию и внедрению инновационных экологически чистых технологий на местном уровне и расширяет сотрудничество между местными самоуправлениями и компаниями.

„Решение местных экологических проблем зачастую оказывается сложнее, чем кажется. Наша цель — помочь предпринимателям найти партнеров на местном уровне и протестировать решения вместе с ними, потому что, экспериментируя, мы действительно становимся умнее, благодаря опыту“, — сказал Пирко Конса, член правления Sparkup Tartu Teaduspark.

Руководитель стартап-инкубатора Технополя Кадри Таммай добавила, что у стартап-компаний есть много умных решений, но им часто не удается найти общий язык с местными самоуправлениями. „Эти решения имеют большой потенциал сделать жизнь проще, удобнее и эффективнее. С помощью „Зеленого акселератора“ мы объединяем две стороны и помогаем им найти новые формы сотрудничества“, — сказала Таммай и добавила, что акселератор также помогает реализовать цель Технополя по поддержке меняющего мир технологического предпринимательства и инноваций.