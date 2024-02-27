Экономика
27.02.2024, 08:56

Местные самоуправления хотят с помощью инноваций решить проблемы, связанные с отходами, озеленением и … содержанием городских коров

 
Открытие программы "Зеленого акселератора"
Открытие программы "Зеленого акселератора"
ФОТО: Tehnopol

Sparkup Tartu Teaduspark вместе с партнерами объявили о приеме заявок в „Зеленый акселератор“. Акселератор объединяет местные самоуправления и стартапы для поддержки решения местных проблем с помощью инновационных, экологически чистых технологических решений. Каждая команда, отобранная для участия в программе преакселератора, получит поддержку в размере 5000 евро, а пять команд, прошедших в основную программу, получат дополнительную поддержку в размере 25 000 евро через различные услуги. Затем новые решения апробируются в сотрудничестве с местными самоуправлениями.

Число стартапов, разрабатывающих зеленые технологии в Эстонии, довольно велико, но потенциал стартапов, занимающихся зелеными технологиями, как экономических ускорителей для поддержки смягчения глобальных (климатических) проблем и реализации целей устойчивого развития не был полностью реализован. Программа „Зеленого акселератора“ способствует развитию и внедрению инновационных экологически чистых технологий на местном уровне и расширяет сотрудничество между местными самоуправлениями и компаниями.

„Решение местных экологических проблем зачастую оказывается сложнее, чем кажется. Наша цель — помочь предпринимателям найти партнеров на местном уровне и протестировать решения вместе с ними, потому что, экспериментируя, мы действительно становимся умнее, благодаря опыту“, — сказал Пирко Конса, член правления Sparkup Tartu Teaduspark.

Руководитель стартап-инкубатора Технополя Кадри Таммай добавила, что у стартап-компаний есть много умных решений, но им часто не удается найти общий язык с местными самоуправлениями. „Эти решения имеют большой потенциал сделать жизнь проще, удобнее и эффективнее. С помощью „Зеленого акселератора“ мы объединяем две стороны и помогаем им найти новые формы сотрудничества“, — сказала Таммай и добавила, что акселератор также помогает реализовать цель Технополя по поддержке меняющего мир технологического предпринимательства и инноваций.

На открытии акселератора местные самоуправления поделились проблемами, решения которых они надеются найти при поддержке стартап-компаний. Например, городская управа Пярну ищет решение двух проблем: содержания городских коров и связанных с этим вопросов. Тарту ищет решение проблемы большой доли строительных отходов, а также хочет более эффективно определять затраты на содержание улиц или общественных городских пространств, которые будут построены. Таллинн надеется сделать пункты сбора опасных отходов более инновационными. Отходы и связанные с ними вопросы также проблема Валга - мусоровоз не может вывозить мусор из всех районах, кроме того, ищут решение, как более эффективно использовать отходы ландшафтного дизайна.

Подать заявку на предварительную программу акселератора можно до 29 февраля. Приветствуются стартапы, желающие предложить свои собственные решения, а также местные самоуправления, которые хотят найти решения экологически чистых технологий. Программа „Зеленого акселератора“ запустится весной, после чего последует сотрудничество и апробация решений с участвующими в ней самоуправлениями. Дополнительная информация, подключение к программе для самоуправлений и подача заявок на стартапы: https://rohekiirendi.ee/

Ведущим партнером проекта является Sparkup Tartu Teaduspark, в консорциум входят научно-деловой городок Технополь, Baltic Innovation Agency и Energex.

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