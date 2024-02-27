Переход на эстоноязычное обучение затронет не только русскоязычных педагогов, но и иностранных учителей

„Исключение действует в отношении преподавателей, приехавших в Эстонию из-за границы, которые работают здесь по срочному договору. На этих людей требование по знанию языка не действует в течение первых пяти лет. Если человек живет здесь дольше, то он должен знать язык, если хочет работать учителем“, – сказала главный эксперт отдела языковой политики Министерства образования и науки Пилле Пыйклик.

Кристина живет и работает учителем испанского в Эстонии уже почти 30 лет и у нее нет проблем с эстонским языком. Несмотря на то, что во время своих уроков Кристина использует эстонский язык, она считает, что преподавание может вестись и исключительно на иностранном языке.

„Если у тебя нет хотя бы разговорного уровня эстонского, ты не сможешь общаться с руководством школы. Просто будет тяжело понимать, что вообще в школе происходит. Но для преподавания эстонский, в целом, не обязателен. Уроки могут вестись только с использованием языка, который ты преподаешь“, – сказала учительница испанского языка Кристина Аморос Прадос.

Как руководители школ, так и сами преподаватели обеспокоены тем, что с новыми языковыми требованиями школам будет труднее находить учителей иностранных языков. В министерстве считают, что проблему могут решить и местные филологи.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

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