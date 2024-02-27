Пожар унес еще одну жизнь

В 01:18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Кунгла в городе Курессааре на Сааремаа горит деревянный дом, в котором могут находиться два человека. На момент прибытия спасателей крыша дома была объята пламенем, а мужчина самостоятельно покинул здание.

Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к работам по тушению. В 01:41 в доме было обнаружено тело пожилой женщины.

На тушение прибыли профессиональные спасатели из команд Курессааре, Кихельконна и Ориссааре, оперативный дежурный Курессааре и добровольные спасатели Пихтла. В 2 часа ночи пожар был локализован, и в 3.04 - ликвидирован.

Неизвестно, что могло стать причиной возгорания. Также нет информации о том, был ли установлен в доме дымовой датчик в рабочем состоянии.

В этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 13 человек.

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