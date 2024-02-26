Глава МИД ЭР: вступление Швеции в НАТО знаменует начало новой эры

„Невыразимо радостно оттого, что вступление в НАТО нашего доброго друга и соседа Швеции наконец-то становится реальностью. Присоединение такого мощного союзника символизирует начало новой эры, так как делает весь альянс сильнее, чем прежде и еще больше укрепляет безопасность евроатлантического пространства.

Тот факт, что Эстония и Швеция теперь станут не только партнерами, но и союзниками, позволит наладить более тесное сотрудничество в области обороны и безопасности, а также повысить надежность снабжения восточного фланга НАТО. Я убежден, что присоединение Швеции позволит более эффективно противостоять общим вызовам и угрозам в нашем регионе.

Увеличение числа членов альянса до 32 именно в этом году, когда Эстония отмечает 20-летие вступления в НАТО и исполняется 75 лет основания альянса, имеет символичное значение. Это доказывает, что НАТО за прошедшие десятилетия не утратила своей значимости, а становится с каждым годом только сильнее. И основываясь при этом всё же на согласованных в 1949 году принципах, одним из важнейших из которых для Эстонии является политика открытых дверей НАТО. Мы убеждены, что каждая европейская страна должна иметь возможность самостоятельно принимать решение о мерах своей безопасности, и вступление Швеции в альянс является подтверждением того, что этот основополагающий принцип остается в силе“, - сказал Цахкна.

Как мы ранее сообщали, в понедельник парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО и таким образом устранил последнее препятствие для членства этой страны в Североатлантическом альянсе.

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