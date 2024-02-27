ФОТО | Где коротали зиму жители поселка-призрака Сиргала? Загадка: их следы затерялись, хотя по официальным данным люди в поселке числятся

8 января около двух часов дня в поселке не было ни души. Из окон уже не торчали трубы самодельных дымоходов, как это было несколько лет назад, присутствия людей не чувствовалось. Правда, кое-где можно было заметить следы человеческих ног и рук - к примеру, около одного из подъездов прежде жилых домов был припаркован велосипед.

Любопытно, что на подъездах многих домов красовалась свеженаклеенное объявление, в котором говорилось, что для заключения договоров на водоснабжение следует связаться с AS Narva-Jõesuu kommunaal.

Из бизнес-регистра узнаем, что предприятие было создано в 2001 году, хозяйственную деятельность начали 02.07. 2002 года. Акционером на 100% является город Нарва-Йыэсуу. В IV квартале 2023 года в команду входило 30 сотрудников.

Но для кого были предназначены эти объявления, если поселок - пустой? И куда делись люди, о которых в прошлом снимали телепередачи и писали репортажи?

Глава социального отдела Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова рассказала RusDelfi, что по данным регистра народонаселения, в Сиргала зарегистрировано 34 человека. Еще 47 человек - в соседнем поселке Вийвиконна.

„Порядка 10 более или менее целых многоквартирных домов в Вийвиконна и столько же в Сиргала. Лишь одно из этих зданий полностью оформлено в квартирную собственность, остальные либо в стадии оформления, либо пока в государственной собственности. Доля городских квартир в этих домах небольшая, жителей в них 4-5человек, и все - в Вийвиконна“, - объяснила Вероника Степанова.

„Насколько нам известно, в многоквартирных домах живут единицы. Много брошенных квартир, и люди, в основном, живут в соседнем Силламяэ или в других городах. Всем, кто живет в муниципальных квартирах в Вийвиконна, городская управа предлагает расселение, но за последние два года из Вийвиконна переехала только одна семья в Синимяэ. Нуждающихся в помощи жителей без внимания не оставляем“, - заверила глава соцотдела.