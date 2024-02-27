ФОТО | Где коротали зиму жители поселка-призрака Сиргала? Загадка: их следы затерялись, хотя по официальным данным люди в поселке числятся(16)
В самом начале января, когда термометр показывал минус двадцать, корреспондент RusDelfi отправилась в поселок-призрак Сиргала, чтобы убедиться, что с его немногочисленными жителями все в порядке. Если там вообще кто-то остался. Поселок встретил зловещим молчанием, атмосфера - из фильмов Хичкока.
8 января около двух часов дня в поселке не было ни души. Из окон уже не торчали трубы самодельных дымоходов, как это было несколько лет назад, присутствия людей не чувствовалось. Правда, кое-где можно было заметить следы человеческих ног и рук - к примеру, около одного из подъездов прежде жилых домов был припаркован велосипед.
Любопытно, что на подъездах многих домов красовалась свеженаклеенное объявление, в котором говорилось, что для заключения договоров на водоснабжение следует связаться с AS Narva-Jõesuu kommunaal.
Из бизнес-регистра узнаем, что предприятие было создано в 2001 году, хозяйственную деятельность начали 02.07. 2002 года. Акционером на 100% является город Нарва-Йыэсуу. В IV квартале 2023 года в команду входило 30 сотрудников.
Но для кого были предназначены эти объявления, если поселок - пустой? И куда делись люди, о которых в прошлом снимали телепередачи и писали репортажи?
Глава социального отдела Нарва-Йыэсуу Вероника Степанова рассказала RusDelfi, что по данным регистра народонаселения, в Сиргала зарегистрировано 34 человека. Еще 47 человек - в соседнем поселке Вийвиконна.
„Порядка 10 более или менее целых многоквартирных домов в Вийвиконна и столько же в Сиргала. Лишь одно из этих зданий полностью оформлено в квартирную собственность, остальные либо в стадии оформления, либо пока в государственной собственности. Доля городских квартир в этих домах небольшая, жителей в них 4-5человек, и все - в Вийвиконна“, - объяснила Вероника Степанова.
„Насколько нам известно, в многоквартирных домах живут единицы. Много брошенных квартир, и люди, в основном, живут в соседнем Силламяэ или в других городах. Всем, кто живет в муниципальных квартирах в Вийвиконна, городская управа предлагает расселение, но за последние два года из Вийвиконна переехала только одна семья в Синимяэ. Нуждающихся в помощи жителей без внимания не оставляем“, - заверила глава соцотдела.
За поселками пристально следил в свое время Спасательный департамент, поскольку самодельные печи, которые массово организовывали жители поселка в своих квартирах, доставляли ведомству проблем.
Начальник Нарвской спасательной команды Денис Душкин рассказал RusDelfi, что они периодически наведываются проведать людей, живущих в поселке. „И в том году властям одну семью удалось переселить в другое место. Остальные не хотят покидать эти дома“, - констатировал он.
Портал RusDelfi уже писал об отшельнике Димке (так его называют местные) из Сиргала, который 15 лет прожил в нечеловеческих условиях в одном из домов заброшенного шахтерского поселка, пока ему не помогли улучшить условия неравнодушные ребята - Алексей Егоров и Руслан Карин.
В январе 2024 Димка в своей квартире в Сиргала отсутствовал. Возможно, корреспонденту RusDelfi просто не удалось застать его на месте. Но скорее всего, выжить в минус 20 было сложно, и Димка нашел другой вариант для того, чтобы пережить суровую зиму.
Этот материал должен был выйти в январе, но свой комментарий управа Нарва-Йыэсуу дала только в середине февраля. Все это время мы терпеливо ждали, поскольку в управе посетовали на сильную загруженность работой.
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