УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Кинокритик Антон Долин — о путинском кино и сериалах: миллионы пенсионеров посмотрят это и проголосуют „правильно“ на выборах

Свежая утечка документов из администрации президента России дает исчерпывающее представление о том, как Кремль обеспечивает победу Путина на выборах, создает всероссийскую сеть пропаганды и машину интернет-цензуры под прикрытием информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории.

В одной утекшей презентации подробно описаны фильмы, театральные постановки и другие проекты, которые должны задать правильный эмоциональный фон к президентским выборам. В ней также указаны „тематические линии“, которым проекты должны следовать, и график выхода фильмов. Мы показали этот документ уехавшему из России кинокритику Антону Долину, и это вылилось в большое интервью для Delfi.