27.02.2024, 18:56
УТЕЧКИ ИЗ КРЕМЛЯ | Кинокритик Антон Долин — о путинском кино и сериалах: миллионы пенсионеров посмотрят это и проголосуют „правильно“ на выборах
ФОТО: | Delfi Meedia
Свежая утечка документов из администрации президента России Владимира Путина позволяет взглянуть на детальные планы, как Кремль готовит почву к предстоящим президентским выборам, используя кино в качестве одного из своих инструментов. Delfi спросил у кинокритика Антона Долина, действительно ли это удается.
Свежая утечка документов из администрации президента России дает исчерпывающее представление о том, как Кремль обеспечивает победу Путина на выборах, создает всероссийскую сеть пропаганды и машину интернет-цензуры под прикрытием информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории.