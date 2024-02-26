В Кохтла-Ярве в пожаре погибли два человека

О дыме, идущем из дома, сообщил сосед, на стук которого никто дверь не открыл.

Сообщившего о происшествии человека попросили в дом не входить и опасности себя не подвергать

Первыми на место прибыли спасатели Йыхви, которые зашли в специальном снаряжении в дом и приступили к тушению пожара. В ходе работ пожарные нашли в доме мужчину и женщину — один человек был уже мертв, а жизнь второго медикам скорой помощи спасти не удалось.

Спасательные работы завершились в 16.23. Возможная причина пожара — неосторожное курение, точная причина будет выяснена в ходе расследования.

В Эстонии этом году в пожарах погибли 12 человек.

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