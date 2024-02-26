В Кохтла-Ярве в пожаре погибли два человека(2)
В понедельник, 26 февраля, в 15.33 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Облика в Кохтла-Ярвеском городском районе Сомпа. Из задымленного дома спасатели вынесли двух человек, жизни которых спасти не удалось.
О дыме, идущем из дома, сообщил сосед, на стук которого никто дверь не открыл.
Сообщившего о происшествии человека попросили в дом не входить и опасности себя не подвергать
Первыми на место прибыли спасатели Йыхви, которые зашли в специальном снаряжении в дом и приступили к тушению пожара. В ходе работ пожарные нашли в доме мужчину и женщину — один человек был уже мертв, а жизнь второго медикам скорой помощи спасти не удалось.
Спасательные работы завершились в 16.23. Возможная причина пожара — неосторожное курение, точная причина будет выяснена в ходе расследования.
В Эстонии этом году в пожарах погибли 12 человек.
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