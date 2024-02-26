Более половины опрошенных не считают экспонирование плакатов с разрушенным городским пространством Таллинна правильным

С 19 февраля в городском пространстве Таллинна открылась выставка „Момент“, в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного войной городского пространства.



В ходе опроса у людей интересовались: как они относятся к данным плакатам. В связи со второй годовщиной со дня полномасштабной военной агрессии России против Украины, опрошенным задали вопрос и на тему войны.

Сначала респондентам задавался следующий вопрос: «19 февраля в Таллинне на четырех больших рекламных щитах появились плакаты с изображением современного городского пространства Таллинна, разрушенного войной. Слышали ли вы что-то об этом?»

У тех, кто слышал о плакатах (82%) спросили: «Считаете ли вы правильным экспонирование таких видов в городском пространстве Таллинна?» 56% ответили «Нет» или «Скорее нет», 35% ответили «Да» или «Скорее да», и 9% затруднились дать определенный ответ.

Среди респондентов-эстонцев 51% не считают вывешивание таких плакатов правильным, а 40% считают это правильным. Среди респондентов других национальностей подобные плакаты не одобряют 77%, и 17% считают это правильным делом.

Исходя из партийных предпочтений, вывешивание в городском пространстве Таллинне данных плакатов считают правильным 61% сторонников Партии реформ, 49% - симпатизирующих Социал-демократической партии (СДП), 40% - партии Isamaa, 39% - партии Eesti 200, 16% - Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и 7% - из числа опрошенных, поддерживающих Центристскую партию. Среди сторонников Партии реформ, СДП и Eesti 200 больше тех, кто считает экспозицию плакатов правильной, а среди сторонников других партий больше тех, кто не считает такую выставку в городском пространстве правильной.