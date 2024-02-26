Более половины опрошенных не считают экспонирование плакатов с разрушенным городским пространством Таллинна правильным
Социологическое исследование, проведенное недавно Norstat Eesti по заказу НКО «Институт общественных исследований», показывает, что 56% опрошенных не одобряют экспонирование в таллиннском городском пространстве плакатов с разрушенными домами.
С 19 февраля в городском пространстве Таллинна открылась выставка „Момент“, в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного войной городского пространства.
В ходе опроса у людей интересовались: как они относятся к данным плакатам. В связи со второй годовщиной со дня полномасштабной военной агрессии России против Украины, опрошенным задали вопрос и на тему войны.
Сначала респондентам задавался следующий вопрос: «19 февраля в Таллинне на четырех больших рекламных щитах появились плакаты с изображением современного городского пространства Таллинна, разрушенного войной. Слышали ли вы что-то об этом?»
У тех, кто слышал о плакатах (82%) спросили: «Считаете ли вы правильным экспонирование таких видов в городском пространстве Таллинна?» 56% ответили «Нет» или «Скорее нет», 35% ответили «Да» или «Скорее да», и 9% затруднились дать определенный ответ.
Среди респондентов-эстонцев 51% не считают вывешивание таких плакатов правильным, а 40% считают это правильным. Среди респондентов других национальностей подобные плакаты не одобряют 77%, и 17% считают это правильным делом.
Исходя из партийных предпочтений, вывешивание в городском пространстве Таллинне данных плакатов считают правильным 61% сторонников Партии реформ, 49% - симпатизирующих Социал-демократической партии (СДП), 40% - партии Isamaa, 39% - партии Eesti 200, 16% - Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и 7% - из числа опрошенных, поддерживающих Центристскую партию. Среди сторонников Партии реформ, СДП и Eesti 200 больше тех, кто считает экспозицию плакатов правильной, а среди сторонников других партий больше тех, кто не считает такую выставку в городском пространстве правильной.
21 февраля появилась новость, что опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах Евросоюза социологическими институтами YouGov и Datapraxis, показал: только 10% опрошенных верят, что Украина может одержать полную победу в войне. Так как в Эстонии данный опрос не проводился, то этот же вопрос был включен в исследование.
Вопрос звучал так: «Что из нижеперечисленного вы считаете наиболее вероятным результатом войны между Россией и Украиной?» 36% ответивших верят, что Украина победит в войне, 30% респондентов считают, что Россия и Украина найдут во имя мира компромисс и 10% респондентов полагают, что войну выиграет Россия. 24% респондентов затруднились с ответом.
Среди эстонцев в победу Украины верит 42%, в компромисс между Россией и Украиной — 26% и в победу России — 9%. Среди респондентов других национальностей 9% считают, что победит Украина, в российско-украинский компромисс верит 51% и 18% полагают, что войну выиграет Россия.
Что касается партийных предпочтений, то в победу Украины верит 68% сторонников Партии реформ, 48% СДП, 45% Isamaa, 45% Eesti 200, 21% EKRE и 8% тех респондентов, кто поддерживает Центристскую партию.
Также в ходе исследования был задан вопрос: «Считаете ли вы, что существует прямая военная угроза Эстонии?» 60% ответили, что «Точно нет» или «Скорее нет», 31% «Да» или «Скорее да», и 8% затруднились дать конкретный ответ. 58% эстонцев и 73% респондентов других национальностей считают, что в настоящее время Эстонии не угрожает прямая военная опасность.
Компания Norstat провела опрос 23 февраля в интернет-среде, в исследовании принял участие 1001 респондент, имеющий гражданство Эстонии в возрасте 18 лет и старше.
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