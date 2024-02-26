Куда после турниров девают тысячи потрепанных теннисных мячей?

Для проведения небольшого турнира нужно около 5000 мячей, на „Уимблдоне“ в год используют около 55 тысяч, а на US Open – около 70 тысяч.

И встает вопрос: что с ними происходит после турниров?

Теннисные мячи – большая проблема для окружающей среды. Для турниров топ-уровня подходят только сделанные из непереработанной резины, потому что они более прыгучие и живучие. Но из-за этого требуется очень много свежего каучука, а это, по оценкам специалистов, играет большую роль в уничтожении лесов Амазонии.

Кроме того, мячи очень трудно перерабатывать. Они состоят из трех элементов – резины, клея и ворса. И эти элементы очень сложно разделить.

Но программы переработки теннисных мячей все равно существуют. Например, во Франции федерация тенниса запустила подобную в 2008 году – чтобы как-то использовать 17 миллионов мячей, которые ежегодно используют в стране (в их число входят и мячи с „Ролан Гаррос“).

Их перерабатывают при помощи технологии выдувания – мячи измельчают, а потом воздухом разделяют резину и ворс. После этого резину переплавляют и делают из нее покрытия для спортивных площадок.

Подобная программа несколько лет назад появилась и в США. И там переработанную резину используют в том числе при строительстве новых теннисных кортов.

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Во время матчей с мячами происходит две вещи.

Во-первых, у них изнашивается ворс. Они становятся очень пушистыми и от этого медленнее летят по воздуху – потому что пушистый ворс усиливает сопротивление воздуху.

Во-вторых, они теряют внутреннее давление – и от этого хуже отскакивают.

Поэтому в профессиональных матчах их меняют после первых семи геймов, а потом – раз в девять геймов.

Но они вполне могут подойти игрокам классом пониже. Мелкие турниры очень часто проходят в теннисных клубах – и после них клуб забирает себе использованные мячи и направляет их группам, где учат детей.

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Поношенные мячи подходят и для других целей.

На „Уимблдоне“ их распродают как сувениры, а прибыль потом направляют на благотворительность.