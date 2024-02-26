Председателю комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марку Михкельсону вручат украинский орден(1)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона государственным орденом „За заслуги“ II степени.
Орденом „За заслуги“ II степени награждаются лица, которые внесли значительный вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Орден будет торжественно вручен Михкельсону 1 марта. Это сделает посол Украины в Эстонии Максим Кононенко.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский удостоил орденом „За заслуги“ II степени также одного советника президента ЭР и одного советника премьер-министра Эстонии. Речь идет о советнике президента по вопросам внешней политики Селии Кунингас-Саагпакк и советнике премьер-министра ЭР Лиис Липре-Ярма. Первая была удостоена ордена в сентябре прошлого года, а вторая — в декабре 2023 года. Оба советника получили награды 21 февраля в Таллинне из рук посла Украины в Эстонии Максима Кононенко.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.