Председателю комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсону вручат украинский орден

Недавно президент Украины Владимир Зеленский удостоил орденом „За заслуги“ II степени также одного советника президента ЭР и одного советника премьер-министра Эстонии. Речь идет о советнике президента по вопросам внешней политики Селии Кунингас-Саагпакк и советнике премьер-министра ЭР Лиис Липре-Ярма. Первая была удостоена ордена в сентябре прошлого года, а вторая — в декабре 2023 года. Оба советника получили награды 21 февраля в Таллинне из рук посла Украины в Эстонии Максима Кононенко.