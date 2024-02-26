Таллинн снова станет столицей пробок? После зимнего перерыва продолжится строительство трамвайной линии

«Строительство трамвайной линии в Старый порт – настоящий вызов как для строителей, так и для всех таллиннцев, поскольку настолько объёмные объекты неизбежно влияют на ситуацию с дорожным движением в центре города. С началом весны мы продолжим активные строительные работы, что повлечёт за собой временную реорганизацию дорожного движения, - рассказал вице-мэр Владимир Свет . – Однако приятно отметить, что мы остаёмся в графике и надеемся запустить трамвайное движение по новому маршруту уже этой осенью. Мы начинаем строительство ранней весной, чтобы за весну и лето успеть закончить большую часть работ. Приносим извинения за возможные неудобства и просим всех участников движения учитывать некоторое замедление движения в центре города с 4 марта».

Строительство трамвайной линии в Старый порт начнётся 4 марта на участке бульвара Мере между улицами Суур-Раннавярав и Садама, а также на пересечении улиц Ахтри и Хобуяама, в связи с чем произойдут временные изменения в организации движения в центре города. В связи с началом строительных работ будет перекрыто движение на бульваре Мере в направлении центра города между улицами Суур-Раннавярав и Ахтри, а также улица Ахтри в направлении Рейди теэ и Пирита. Движение с Раннамяэ теэ и бульвара Пыхья в сторону Пирита будет перенаправлено на бульвар Пыхья и по ведущим в Пыхья-Таллинн полосам бульвара Мере, а также по ведущему в направлении центра ответвлению улицы Ахтри. Движение на перечисленных отрезках дорог станет двухсторонним. Частичное открытие движения на бульваре Мере планируется в июле, а полное – к сентябрю. После частичного открытия бульвара Мере будет перекрыто движение на Раннамяэ теэ. Восстановление обычной организации движения на Ахтри планируется в первой половине июня. В других зонах строительства трамвайной линии в Старый порт весной сохранится существующая временная организация движения, в которой в летний период произойдут локальные изменения, и отрезки улиц будут открываться по мере продвижения работ.