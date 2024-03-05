05.03.2024, 11:46
Во всем виноват дофамин. Как пандемия и война стали причиной эпидемии выгорания
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Тревожность, беспрерывное чтение новостей, а потом - усталость он темы и отторжение любой травмирующей информации. Узнали себя? Психолог Никита Григорьев рассказал о том, как на наше общество повлияли два года войны.
Одной из самых распространенных реакций на тревожные, шокирующие события, является думскроллинг - долговременное потребление новостного контента в интернете. Именно это происходило со всеми нами в первые месяцы войны и продолжает происходить, как только в информационное поле попадает какое-то особенно тревожное сообщение. Иногда из этого состояния довольно сложно выйти. Как разорвать „порочный круг“ и стоит ли это делать?