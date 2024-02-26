Новости Эстонии
26.02.2024, 21:13

Университеты хотят, чтобы для них в законе сделали исключение, министерство видит в этом риск коррупции

 
Тартуский университет просит внести поправки в антикоррупционный закон
Тартуский университет просит внести поправки в антикоррупционный закон
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Университеты хотят сделать исключение из закона для развития наукоемких компаний, но Минюст видит в этом риск нецелевого использования государственных средств.

В регистре документов Минюста есть дискуссия между министерством и Советом ректоров, где последний хочет внести изменения в антикоррупционный закон. По мнению университетов, ученые часто являются единственными, кто может воплотить в жизнь свою исследовательскую работу с помощью частной фирмы, но, согласно действующему законодательству, при этом они рискуют быть заподозренными в коррупции. Однако в Минюсте считают, что именно поправка к закону создаст больший риск коррупции.

Ректор Тартуского университета и председатель Совета ректоров Тоомас Ассер сообщил Delfi, что предложение университета состоит в том, чтобы не применять ограничения деятельности, вытекающие из закона о борьбе с коррупцией, к наукоемким компаниям, созданным на базе университета.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии