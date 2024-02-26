Университеты хотят, чтобы для них в законе сделали исключение, министерство видит в этом риск коррупции

В регистре документов Минюста есть дискуссия между министерством и Советом ректоров, где последний хочет внести изменения в антикоррупционный закон. По мнению университетов, ученые часто являются единственными, кто может воплотить в жизнь свою исследовательскую работу с помощью частной фирмы, но, согласно действующему законодательству, при этом они рискуют быть заподозренными в коррупции. Однако в Минюсте считают, что именно поправка к закону создаст больший риск коррупции.