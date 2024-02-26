Лаури Лаатс: налогоплательщики не должны оплачивать строительство морских ветропарков

„Строительство наземных ветряных парков значительно дешевле и быстрее, причем застройщики выразили готовность построить их без государственных дотаций. Если наземные ветряные парки построить в запланированном объеме, то мы сможет покрыть существенную часть энергопотребления Эстонии. Строительство как морских, так и наземных ветряных парков должно проходить на равных условиях и без дотаций со стороны государства - налогоплательщики не должны оплачивать строительство“, - сказал Лаури Лаатс.

По словам Лаатса, энергетический портфель должен быть как можно более разнообразным, чтобы мы могли обеспечить электроэнергию по стабильной и приемлемой для потребителя цене. „Государство должно сосредоточиться на том, чтобы ускорить строительство наземных ветропарков. Также следует выделить дополнительное финансирование на сетевые соединения, чтобы в случае экстремальных погодных условий люди не оставались без электричества“, - сказал он.

Лаатс добавил, что если и поднимать тему строительства морских ветропарков, то только после того, как будут построены наземные. Однако также необходимо провести тщательный анализ - как морские ветряные парки повлияет морскую фауну. „Лишь небольшая доля производимой морскими ветрогенераторами электроэнергии будет потребляться в Эстонии – этот проект рассчитан прежде всего на экспорт. До тех пор, пока в Эстонии не обеспечена надежность энергоснабжения, государство не должно вкладывать деньги в морские ветропарки“, - отметил Лаатс.

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