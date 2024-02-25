ФОТО И ВИДЕО | Креативно: день рождения ЭР отметили парадом „пингвинов“ и зимним купанием

По словам энтузиаста зимнего плавания и члена Кайтселийта Юри Хийемяэ, в мероприятии помимо местных жителей приняли участие и французские военные, проходящие службу Тапа. В Пайде французы участвовали в тренировках по стрельбе, упражняясь вместе с дружиной Кайтселийта уезда Ярвамаа.