25.02.2024, 20:54
ФОТО И ВИДЕО | Креативно: день рождения ЭР отметили парадом „пингвинов“ и зимним купанием
В Пайде не берегу искусственного озера любители зимнего плавания отметили 106-ю годовщину Эстонской Республики очередным парадом „пингвинов“ и купанием в ледяной воде, пишет Maaleht.
По словам энтузиаста зимнего плавания и члена Кайтселийта Юри Хийемяэ, в мероприятии помимо местных жителей приняли участие и французские военные, проходящие службу Тапа. В Пайде французы участвовали в тренировках по стрельбе, упражняясь вместе с дружиной Кайтселийта уезда Ярвамаа.
В ходе мероприятия был организован стол с кренделем и другими закусками, как и подобает респектабельному приему.