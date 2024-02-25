„Хочу вернуться. Кто будет страну поднимать, если мы все останемся?“ Как беженки из Украины устроились в Эстонии

В Варшаве нас встретили, и я начала звонить своему куратору, чтобы попасть в этот эвакуационный автобус. У них как раз было одно место до Таллинна.

Куратор, которая помогала оформлять документы для моей работы в Эстонии, написала, что может дать координаты эвакуационного автобуса. Мне надо будет приехать в Варшаву, потому что они забирают только из Варшавы. Я собралась и поехала на вокзал. Хотела на львовский поезд, но там много людей было и в тот момент, когда я приехала, сажали только с детьми до семи лет. Пока я стояла в очереди и ждала, объявили электричку на Винницу. У меня в Виннице родственники, и я побежала на эту электричку, заскочила в самый последний момент. Людей набилось очень много. Я ехали восемнадцать часов в тамбуре. В Виннице меня приютили родственники, и я узнала, как добраться до Варшавы. Я купила билет, но надо было три дня подождать.

Не то что сложнее, но я хотела закрыть их побыстрее. Поэтому решила поехать на заработки. И, когда все началось, я думала, что это временно. А потом меня охватила сумасшедшая паника. И я поняла, что надо уезжать немедленно.

У меня к тому времени готовились документы на работу. Я собиралась сюда ехать на работу еще до войны. Моя тетя в Харькове заболела онкологическим заболеванием. У нее не было своих детей, я была ее ближайшей родственницей, и мы пытались ее спасти. В Украине государство какой-то процент лечения оплачивает, но полностью на себя не берет. Нужно было пройти несколько курсов химиотерапии, это дорого, поэтому я набрала кредитов еще до войны. Собиралась ехать в Эстонию работать, чтобы их погасить.

Виктория Ефименко приехала в Эстонию из Харькова в марте 2022 года. Украинка собиралась в Эстонию на заработки еще до начала войны — из-за болезни тети пришлось брать кредиты, и женщина надеялась быстрее расплатиться по займам, работая в Эстонии. Сейчас Виктория живет в Таллинне со своей мамой и работает курьером в Wolt. Украинка собирается вернуться в Харьков, но тогда, когда город перестанут уничтожать.

Язык тоже был нужен. Для работы курьером нужно знать хотя бы английский. При оформлении спрашивали — есть ли знание иностранных языков.

В Украине кем только не работала. И в торговле, и швеей, и менеджером, и администратором. Здесь начала работать в Wolt курьером.

И еще пробовала работать швеей, но меня не устроила зарплата. А потом я вспомнила, что у меня есть права, и подала заявку на курьера. Когда мне пришел ответ, я оформила документы и начала работать нормально.

Без языка особо никуда не устроишься. Я стала искать работу в сфере клининга. Работала в My fitness, потом в ресторане посуду мыла.

Я должна была ехать на мебельную фабрику швеей. Никто не хотел меня брать, потому что заявленная зарплата была выше той, которую они могли предложить. На тот момент, я думаю, уже много чего поменялось, был очень большой наплыв людей. Скорее всего, меня не взяли из-за того, что те, кто приехал раньше, уже заняли свободные места.

Нет, на ту работу, на которую я ехала, меня не взяли. Сказали, что у них экономические проблемы, и они не могут меня взять. Я спросила куратора, что мне делать? Она предложила оформить все документы на беженство, а потом решать вопросы дальше. Мои документы и разрешение на работу пришли через две недели. И я начала ходить с этим разрешением и искать работу. Поначалу меня никто не брал — говорили, что не могут мне платить такую зарплату, которая заявлена.

Сначала нас хотели высадить в Пярну, сказали, что очень большой наплыв в Таллинне и мест уже нет. Но у нас в автобусе почти все ехали к родственникам или знакомым. И когда водитель посчитал, получилось, что жилье нужно всего 8 людям. В три часа ночи мы приехали в центр приема беженцев. Там нас распределили, дали первичные документы, продуктовую помощь и поселили в гостиницу. Там я прожила три недели. Потом я нашла работу, и мне от работы дали комнату.

Я на курсы эстонского пошла еще до того, как попала в Wolt. Сдала язык на А1. Так что язык я знаю немного, объясниться могу. И, когда уже начала работать в Wolt, продолжала ходить на курсы, совмещала. Курсы были очные, потом я их закончила и продолжала работать.

Не думали поменять работу?

Думала, но пока не нашла никакой альтернативы. Тут в легкой промышленности зарплаты очень маленькие, а заработок курьера как-то позволяет жить. И еще меня устраивает, что там свободный график, я могу уделять внимание себе, ходить на те же курсы. К тому же я маму забрала из Харькова, и надо ей уделять внимание. Поэтому мне нужен свободный график.

А что с жильем?

Мы сейчас живем вдвоем с мамой, снимаем комнату. Мне на предыдущей работе предоставили жилье, но, когда я уходила с той работы, сказали, что я должна его освободить. И мне посоветовала сотрудница местного самоуправления пойти к хозяину и заключить договор напрямую с ним. И я так и сделала. Он оказался отзывчивым человеком, мы заключили с ним договор, и он меня переселил в другую комнату. Там мы с мамой сейчас и живем.

Какие там бытовые условия?

Это общежитие, поэтому кухня, душ и туалет на этаж. Убирают качественно, уборщица делает полную дезинфекцию. Общежитие очень чистое, условия хорошие.

Сколько стоит аренда?

Сейчас мы вдвоем платим 400 евро в месяц. Когда я одна жила, получилось 350. Это аренда плюс коммунальные, без залога, сначала я оплатила три стоимости — первый и последний месяц и комиссию, как обычно при заключении договора.

Получается ли отдавать кредиты?

Я уже погасила их. На эстонские заработки это удалось сделать.

У вас остались в Украине родные?

Одна из племянниц выехала в Германию. Двоюродные сестры и вторая племянница живут под Харьковом, они не уезжали. Муж двоюродной сестры пошел в ВСУ. Некоторые знакомые уже вернулись.

Общаетесь ли вы здесь с украинцами?