„Хочу вернуться. Кто будет страну поднимать, если мы все останемся?“ Как беженки из Украины устроились в Эстонии
Ровно 2 года назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. За это время Эстония приняла более 51 тысячи украинских беженцев. В годовщину полномасштабного российского вторжения журналисты „Новой газеты“ поговорили с Викторией Ефименко из Харькова, которая приехала в Эстонию в марте 2022 года, и с Татьяной Соколовой, акушеркой мариупольского роддома, которая выехала в Эстонию осенью 2022 года.
Виктория Ефименко приехала в Эстонию из Харькова в марте 2022 года. Украинка собиралась в Эстонию на заработки еще до начала войны — из-за болезни тети пришлось брать кредиты, и женщина надеялась быстрее расплатиться по займам, работая в Эстонии. Сейчас Виктория живет в Таллинне со своей мамой и работает курьером в Wolt. Украинка собирается вернуться в Харьков, но тогда, когда город перестанут уничтожать.
Когда вы поняли, что надо уезжать?
У меня к тому времени готовились документы на работу. Я собиралась сюда ехать на работу еще до войны. Моя тетя в Харькове заболела онкологическим заболеванием. У нее не было своих детей, я была ее ближайшей родственницей, и мы пытались ее спасти. В Украине государство какой-то процент лечения оплачивает, но полностью на себя не берет. Нужно было пройти несколько курсов химиотерапии, это дорого, поэтому я набрала кредитов еще до войны. Собиралась ехать в Эстонию работать, чтобы их погасить.
А в Украине закрыть кредиты было бы сложнее?
Не то что сложнее, но я хотела закрыть их побыстрее. Поэтому решила поехать на заработки. И, когда все началось, я думала, что это временно. А потом меня охватила сумасшедшая паника. И я поняла, что надо уезжать немедленно.
Как вы выбирались?
Куратор, которая помогала оформлять документы для моей работы в Эстонии, написала, что может дать координаты эвакуационного автобуса. Мне надо будет приехать в Варшаву, потому что они забирают только из Варшавы. Я собралась и поехала на вокзал. Хотела на львовский поезд, но там много людей было и в тот момент, когда я приехала, сажали только с детьми до семи лет. Пока я стояла в очереди и ждала, объявили электричку на Винницу. У меня в Виннице родственники, и я побежала на эту электричку, заскочила в самый последний момент. Людей набилось очень много. Я ехали восемнадцать часов в тамбуре. В Виннице меня приютили родственники, и я узнала, как добраться до Варшавы. Я купила билет, но надо было три дня подождать.
В Варшаве нас встретили, и я начала звонить своему куратору, чтобы попасть в этот эвакуационный автобус. У них как раз было одно место до Таллинна.
Помните, как прошли первые недели в Таллинне?
Сначала нас хотели высадить в Пярну, сказали, что очень большой наплыв в Таллинне и мест уже нет. Но у нас в автобусе почти все ехали к родственникам или знакомым. И когда водитель посчитал, получилось, что жилье нужно всего 8 людям. В три часа ночи мы приехали в центр приема беженцев. Там нас распределили, дали первичные документы, продуктовую помощь и поселили в гостиницу. Там я прожила три недели. Потом я нашла работу, и мне от работы дали комнату.
Это та работа, на которую вы собирались устраиваться?
Нет, на ту работу, на которую я ехала, меня не взяли. Сказали, что у них экономические проблемы, и они не могут меня взять. Я спросила куратора, что мне делать? Она предложила оформить все документы на беженство, а потом решать вопросы дальше. Мои документы и разрешение на работу пришли через две недели. И я начала ходить с этим разрешением и искать работу. Поначалу меня никто не брал — говорили, что не могут мне платить такую зарплату, которая заявлена.
А работа была в какой сфере?
Я должна была ехать на мебельную фабрику швеей. Никто не хотел меня брать, потому что заявленная зарплата была выше той, которую они могли предложить. На тот момент, я думаю, уже много чего поменялось, был очень большой наплыв людей. Скорее всего, меня не взяли из-за того, что те, кто приехал раньше, уже заняли свободные места.
Без языка особо никуда не устроишься. Я стала искать работу в сфере клининга. Работала в My fitness, потом в ресторане посуду мыла.
И еще пробовала работать швеей, но меня не устроила зарплата. А потом я вспомнила, что у меня есть права, и подала заявку на курьера. Когда мне пришел ответ, я оформила документы и начала работать нормально.
А в Украине кем работали?
В Украине кем только не работала. И в торговле, и швеей, и менеджером, и администратором. Здесь начала работать в Wolt курьером.
Курьером можно устроиться без знания языка?
Язык тоже был нужен. Для работы курьером нужно знать хотя бы английский. При оформлении спрашивали — есть ли знание иностранных языков.
Я на курсы эстонского пошла еще до того, как попала в Wolt. Сдала язык на А1. Так что язык я знаю немного, объясниться могу. И, когда уже начала работать в Wolt, продолжала ходить на курсы, совмещала. Курсы были очные, потом я их закончила и продолжала работать.
Не думали поменять работу?
Думала, но пока не нашла никакой альтернативы. Тут в легкой промышленности зарплаты очень маленькие, а заработок курьера как-то позволяет жить. И еще меня устраивает, что там свободный график, я могу уделять внимание себе, ходить на те же курсы. К тому же я маму забрала из Харькова, и надо ей уделять внимание. Поэтому мне нужен свободный график.
А что с жильем?
Мы сейчас живем вдвоем с мамой, снимаем комнату. Мне на предыдущей работе предоставили жилье, но, когда я уходила с той работы, сказали, что я должна его освободить. И мне посоветовала сотрудница местного самоуправления пойти к хозяину и заключить договор напрямую с ним. И я так и сделала. Он оказался отзывчивым человеком, мы заключили с ним договор, и он меня переселил в другую комнату. Там мы с мамой сейчас и живем.
Какие там бытовые условия?
Это общежитие, поэтому кухня, душ и туалет на этаж. Убирают качественно, уборщица делает полную дезинфекцию. Общежитие очень чистое, условия хорошие.
Сколько стоит аренда?
Сейчас мы вдвоем платим 400 евро в месяц. Когда я одна жила, получилось 350. Это аренда плюс коммунальные, без залога, сначала я оплатила три стоимости — первый и последний месяц и комиссию, как обычно при заключении договора.
Получается ли отдавать кредиты?
Я уже погасила их. На эстонские заработки это удалось сделать.
У вас остались в Украине родные?
Одна из племянниц выехала в Германию. Двоюродные сестры и вторая племянница живут под Харьковом, они не уезжали. Муж двоюродной сестры пошел в ВСУ. Некоторые знакомые уже вернулись.
Общаетесь ли вы здесь с украинцами?
Тут есть группа „Украинки в Эстонии“, и я поначалу, пока еще работы не очень много было, ходила туда и плела сетки маркировочные. И мы часто собираем деньги и отправляемся на машины, на ВСУ. Мы уже много чего там купили, и машин много отправили. Кто хочет — просто деньги на счет переводит. Я покупала печенье, кофе, чай. Мы вещи собирали все время, какие-то носки, майки для раненых. Их же привозят в госпиталь, их там надо переодевать. Сейчас времени ходить туда у меня стало меньше, но по крайней мере я все время делаю пожертвования.
В целом вы довольны тем, как здесь жизнь складывается? Хотели бы остаться?
Хочу вернуться. У меня нет плана оставаться здесь. Даже несмотря на то, что в Украине может быть экономическая ситуация сейчас не очень хорошая, и вообще все не очень прекрасно. Все равно страну-то надо поднимать, а кто ее поднимать будет, если мы все останемся?
При каких обстоятельствах вы готовы были бы вернуться?
Когда буду понимать, что наш город перестали уничтожать. Харьков сейчас просто уничтожают, как Бахмут, Мариуполь. Центр разбомбили полностью. Здания, которые во время Великой Отечественной войны выстояли, сейчас разрушены.
Моя подруга недавно вернулась, теперь пишет мне, плачет. Потому что там кошмар, постоянные бомбежки. В Харькове буквально неделю или две назад семью убили, в том числе троих детей. Я недавно узнала, что эта семья, оказывается, уезжала, но потом вернулась. Я готова вернуться, но надо хотя бы понимать, что обстрелы прекратились.
Татьяна Соколова была акушеркой Мариупольского роддома и провела 50 дней в подвале учреждения, продолжая под бомбежками оказывать помощь роженицам. С ноября 2022 года Татьяна живет в Эстонии, в городе Йыхви, заботясь о больном муже.
Татьяна, сколько времени вы в Эстонии и как попали сюда?
В Эстонии я нахожусь с 1 ноября 2022 года. Когда мы уехали из Мариуполя, остановились во Львове в связи с очень тяжелым состоянием моего мужа. Там он проходил лечение, и, поскольку все было очень печально, мы уехали в Эстонию.
Почему именно в Эстонию?
Еще будучи во Львове, я читала о клинике в эстонском Тарту. Это даже не клиника, а скорее институт, он сотрудничал с финской клиникой и у него репутация очень перспективного. И мы решили, что там смогут нам помочь. Нашлись знакомые в Эстонии, которые нас пригласили. Мы приехали в Эстонию — и ни на минуточку не пожалели. Состояние моего мужа намного улучшилось, ему помогли, в этом плане нам очень повезло.
Где вы живете сейчас?
Мы уже год живем в городе Йыхви. Снимаем квартиру вдвоем с мужем.
Сколько стоит аренда квартиры?
210 евро стоит двухкомнатная квартира плюс коммунальные, это где-то тоже 210 евро было в январе. Летом коммунальные ниже.
Вы сейчас работаете, получаете пособие?
Мы получаем пособие и на него живем, снимаем квартиру. И еще нам помогает сын, который тоже живет в Эстонии в городе Валга, он работает.
Сын приехал с вами вместе?
Да, сын нас вывез из Мариуполя во Львов на машине, а потом привез в Эстонию. Ему разрешили выехать, потому что у меня был очень тяжелый муж. В Украине есть закон, по которому родственник тяжелобольного может быть сопровождающим. Сын был за рулем и вывозил нас, потому что на тот момент мы были не в состоянии сами что-то делать. Да и сейчас он помогает. Целый год, когда муж был очень тяжелый, он заботился о нем. Я думаю, что, если бы не Костя, то совсем по-другому бы сложились наши судьбы, и вообще не знаю, были бы мы живы.
Как складывается его жизнь здесь? Работа, жилье?
Рядом с Валгой есть небольшой город Эльва. Он уже год работает оператором на заводе микрочипов.
Туда можно было устроиться без знания языка?
Сын очень хорошо знает английский и испанский, и ему, видимо, английского пока достаточно. Ну и к тому же эстонский изучает.
А вы пробуете учить язык?
Целый год мне было не до изучения языка, потому что муж требовал очень много внимания, ухода. Потом, когда качество жизни повысилось и он уже мог самостоятельно за собой ухаживать, я решила поинтересоваться возможностями работы. Но нужен, конечно, эстонский язык, которым я пока не владею.
Как сейчас в Эстония живется украинцам? Не чувствуете ли вы, что отношение к вам изменилось за время войны?
Эстония — замечательная страна, она маленькая, но я восхищаюсь ей, потому что они очень много помогают Украине, твердо, целенаправленно. Они говорят об Украине, поддерживают Украину и украинцев.
Здесь очень много делают для того, чтобы украинцы чувствовали себя хорошо. Пособия, которое мы получаем, может быть, не очень большие, но здесь есть медицина бесплатная, здесь можно себе найти семейного доктора, есть всевозможная помощь продуктовая, социальная, бесплатный проезд на электричке. То есть созданы условия для того, чтобы украинцы здесь восстанавливались.
Удается ли вам восстанавливаться? Появились ли друзья в Эстонии?
Если бы мою жизнь с 24 февраля 2022 года можно было нарисовать, то те пятьдесят дней, когда мы были в Мариуполе под бомбежками в подвале, я бы нарисовала черными красками. А все последующее время я бы нарисовала в серых тонах. И не потому, что Эстония плохая страна, нет. Но когда ты живешь в своей стране, у тебя налажена жизнь, она бурлит. Ты ходишь на работу, которую очень любишь. Ты имеешь очень большой опыт в акушерстве. Акушерство — очень серьезная наука, и ты имеешь звание наставника, ты должна очень много знать, потому что с тобой рядом молодежь. Ты все время посещаешь тренинги, изучаешь литературу родовспоможения, участвуешь в каких-то конкурсах, то есть держишь руку на пульсе. У тебя были такие моменты, которые делали тебя счастливой. Например, поход в кафе с подругами. Ты пьешь кофе, и вы наслаждаетесь жизнью. Ты ходишь с подругами в сауну, ездишь на море с мужем.
И потом в один момент ничего не стало. Ты не понимаешь, кто ты и что ты. Живешь в серой зоне. Первое время я вообще не строила планов, мне совершенно ничего не хотелось, хотелось просто лежать на диване и страдать. Я подключила все Telegram-каналы, все время была в новостях. Я думала что-то там увидеть, услышать хорошее для себя, чтобы было легче. Но ничего хорошего не случалось, наоборот. И в какой-то момент я поняла, что надо все перестраивать, что общем-то это не есть жизнь.
Мы переехали в другой город, у нас появились новые друзья. Здесь в Эстонии очень много организаций, сообществ, где собираются украинцы. В основном это женщины, дети. У многих мужья и сыновья в Украине защищают страну. И ты начинаешь с ними общаться, чувствуешь очень сильную поддержку и понимаешь, что кто-то нуждается в утешении.
Все мы нуждаемся в утешении.
Мы собираемся, пьем чай, делаем какие-то поделки, кто-то начал вязать, кто-то рисует. И этот контакт, эта социальная поддержка очень помогает.
Я вообще заметила такую вещь — если ты стараешься кого-то утешить, кому-то помочь чем-то, то это так утешает, это так помогает тебе! И самое главное, что ты находишь единомышленников, ты с ними на одной волне, и они тебя понимают. Никто никогда не скажет из новых друзей украинских, допустим, — что ты ноешь, что ты плачешь о своем жилье в Мариуполе, что там у тебя дом разбили, ну ты же осталась жива, ты, мол, радуйся, ведь там огромное количество людей погибло, потерялось, а ты переживаешь о своем доме. Потому что все понимают, все друг другу очень близки. Поэтому сейчас жизнь приобрела другие краски, появились какие-то цели.
Вы говорите с ними об ожиданиях?
В основном все эти женщины из Украины ждут победы. И большинство, наверное, вернется домой. Для себя я сделала вывод, что надо жить полноценной жизнью, чтобы в конце концов вернуться домой и увидеть яркие краски, вырваться из серой зоны. Хоть на минуточку я представляю: когда закончится война, какая это будет огромная всепоглощающая радость. И вот ради этого нужно, наверно, заставлять себя подыматься с дивана, заставлять себя чем-то заниматься. Недавно я прошла тренинг, была на конференции в Таллинне.
Не думаете устроиться на работу здесь?
В прошлом декабре я пришла в лечебное учреждение, но там есть обязательная процедура — тебе нужно отправить свои документы, для того чтобы тебе разрешили работать в странах ЕС. Меня встретили очень хорошо, рассказали пошагово, что нужно сделать. Но опять же, нужно знание языка. Я начала учить эстонский, английский. В принципе, работать не по специальности в лечебном учреждении я могу, но пока не работаю.
Дело в том, что появилась вот какая идея. Здание, в котором был наш Мариупольский роддом и работал наш коллектив, существует. Это единственный роддом, который есть в Мариуполе и вообще, наверно, в ближайших селах. Он работает. Только он уже не наш. И наша главврач Людмила Яковлевна, предложила вот что.
Администрация Мариуполя в эвакуации решила восстановить наш роддом в Киеве. Уже начались организационные работы. Людмила Яковлевна обзвонила сотрудников, поговорила с теми, кто хотел бы и мог приехать. Сейчас, когда мой муж уже чувствует себя нормально и может за собой ухаживать, наверное, я бы смогла поехать туда. У меня есть такая мысль. Я понимаю, что очень непросто все это создать, приготовить жилье для сотрудников, которые должны собраться и приехать, но такая мечта живет.
Муж сейчас проходит реабилитацию, это длительное лечение, и до мая он должен быть под наблюдением. У нас еще с этим не закончено, но здесь есть сын, и думаю, что он сможет продолжать ухаживать за отцом. А я бы смогла поработать в Украине, чем-то помочь.
А сын собирается дальше оставаться в Эстонии?
Не думаю, что собирается. В Эстонию он попал только из-за нас, спасая нас. Все эти пятьдесят дней, когда мы были в мариупольском подвале, он очень здорово помогал нам, привозил воду, еду, вывозил раненых. Если бы его не было рядом с нами, то, конечно, нам было бы гораздо сложнее. Вообще он собирается жить в Украине. У него экономическое образование, до войны он работал экономистом на заводе Ильича.
За то время, что вы живете в Эстонии, изменились ли ваши ожидания от будущего?
Я верю, что все закончится обязательно и закончится победой. Это как раковая опухоль — она ползет и будет ползти дальше, пока не покроет все. Ее надо остановить, убрать — и тогда все будет нормально.
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