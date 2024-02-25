ВИДЕО | Президент Эстонии рассказал о смешном случае, который произошел во время торжественного приема(31)
Журналист Delfi в субботу вечером побеседовал с президентской парой во время торжественного приема, который прошел в зале „Эстония“ по случаю 106-й годовщины независимости ЭР. Сотрудник портала поинтересовался, были ли какие-либо смешные моменты во время президентского приема?
Прежде всего наш корреспондент спросил пару по поводу речи президента — сколько человек ее готовили?
Супруга президента Сирье Карис рассказала, что некоторые вещи в речи они с Аларом Карисом обсуждали. „Может быть, культура и образование — это то, что мне более близко“, - уточнила она.
А было ли у президента что-то смешное в этот праздничный день? „Кто-то потерял свой каблук“, - вспомнил Алар Карис комичный момент во время церемонии рукопожатия. Но быстро всё же добавил: очевидно, для самого человека это было большой трагедией…
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