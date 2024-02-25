ВИДЕО | Президент Эстонии рассказал о смешном случае, который произошел во время торжественного приема

Прежде всего наш корреспондент спросил пару по поводу речи президента — сколько человек ее готовили?

Супруга президента Сирье Карис рассказала, что некоторые вещи в речи они с Аларом Карисом обсуждали. „Может быть, культура и образование — это то, что мне более близко“, - уточнила она.

А было ли у президента что-то смешное в этот праздничный день? „Кто-то потерял свой каблук“, - вспомнил Алар Карис комичный момент во время церемонии рукопожатия. Но быстро всё же добавил: очевидно, для самого человека это было большой трагедией…

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