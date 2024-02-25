Теперь можно и за город: тарифы на междугороднее такси изменились?

Слышал краем уха по радио, что тарифы на поездки на такси Таллинн-Маарду будут каким-то образом уравнены с поездками внутригородскими. Не очень понял, о чем речь. Вы не могли бы сообщить подробности?

Андрей, Маарду

От редакции:

С 1 февраля 2024 года вступило в силу принятое Маардуским горсобранием постановление о требованиях таксомоторных перевозок в Маарду – Maardu taksoveonõuded, на основании которого на стоимость на услуги такси, которые следуют из города Маарду в город Таллинн и наоборот, распространяется единый с городом Таллинн тариф.

При межгородских поездках таксисты больше не могут использовать тарифы, превышающие максимально допустимую ставку для поездок за пределы города.

Максимально допустимые тарифы на услуги такси составляют:

▪ плата за километраж – 1,10 евро,

▪ плата за посадку – 5,50 евро,

▪ плата за ожидание – 24,20 евро в час.

Ранее пассажиров, выезжающих за пределы Таллинна, обслуживали по более высоким тарифам (2,50–5,50 евро за километр и 55–70 евро за ожидание). С 1 февраля 2024 года на поездки за пределы города действуют более низкие тарифы.

Все документы для таксоперевозок будут оформлять в Маардуской гор-управе (здесь), а не в Северо-Эстонском центре общественного транспорта.