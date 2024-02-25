Теперь можно и за город: тарифы на междугороднее такси изменились?(4)
В редакцию „МК-Эстония“ поступил вопрос от читателя о тарифах на междугородние поездки на такси. Действительно ли они поменялись?
Слышал краем уха по радио, что тарифы на поездки на такси Таллинн-Маарду будут каким-то образом уравнены с поездками внутригородскими. Не очень понял, о чем речь. Вы не могли бы сообщить подробности?
Андрей, Маарду
От редакции:
С 1 февраля 2024 года вступило в силу принятое Маардуским горсобранием постановление о требованиях таксомоторных перевозок в Маарду – Maardu taksoveonõuded, на основании которого на стоимость на услуги такси, которые следуют из города Маарду в город Таллинн и наоборот, распространяется единый с городом Таллинн тариф.
При межгородских поездках таксисты больше не могут использовать тарифы, превышающие максимально допустимую ставку для поездок за пределы города.
Максимально допустимые тарифы на услуги такси составляют:
▪ плата за километраж – 1,10 евро,
▪ плата за посадку – 5,50 евро,
▪ плата за ожидание – 24,20 евро в час.
Ранее пассажиров, выезжающих за пределы Таллинна, обслуживали по более высоким тарифам (2,50–5,50 евро за километр и 55–70 евро за ожидание). С 1 февраля 2024 года на поездки за пределы города действуют более низкие тарифы.
Все документы для таксоперевозок будут оформлять в Маардуской гор-управе (здесь), а не в Северо-Эстонском центре общественного транспорта.
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