Новости Эстонии
25.02.2024, 12:25

Урмас Рейнсалу: В нашем обществе утрачен некий центр тяжести

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Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Во время президентского приема председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу в интервью ERR отметил, что в нынешних трудностях Эстонии в значительной степени виновато правительство, пишет rus.err.

"Сейчас трудные времена, и я думаю, что многие люди чувствуют себя неуверенно, на что указал и президент. В нашем обществе утрачен некий центр тяжести, и я думаю, что в этом во многом виноваты действия правительства. И задача "Отечества" – быть позитивной альтернативой этому правительству, и это говорит о большом доверии со стороны людей", – прокомментировал Рейнсалу растущую популярность Isamaa.

Самым ярким посланием в речи президента Алара Кариса по случаю юбилея республики, по оценке Рейнсалу, стали слова о том, что задача политиков также состоит в том, чтобы вселять в общество надежду и оптимизм.

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