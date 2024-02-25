„Немая“ пневмония: что делать, если у вас неделями не проходит сильный кашель?
В прошлом году в ряде стран, в числе которых – Франция, Германия и Китай, была зафиксирована вспышка респираторных заболеваний, вызванных микоплазменной инфекцией. Количество заболевших выросло и в Эстонии – в три раза в 2023 году по сравнению с годом ранее. Чем опасно заражение микоплазмой легких, кто попадает в группу риска и как защититься от болезни – выясняла „МК-Эстония“.
Начиная с середины октября прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пристально наблюдает за эпидемиологической ситуацией в Китае – из-за резкого всплеска пневмонии и других заболеваний легких.
Вслед за Китаем о частых случаях легочных инфекций сообщали и страны Европы – Дания, Франция, Германия и другие. В числе патогенов, ставших причиной пневмонии, в частности, указывалась микоплазма.
Чем же опасна эта бактерия и какие осложнения она вызывает?
Изнуряющий кашель
„В конце октября я переболела коронавирусом – достаточно легко. Температура держалась всего пару дней. Но появился кашель, который все никак проходил, – рассказывает пенсионерка Лидия Сергеевна. – Врачи сказали, что такое бывает. Прошло полтора месяца, а изнуряющий кашель все не отпускал. Тогда я снова обратилась к врачу, мне посоветовали попросить у него анализ крови. Так у меня нашли микоплазму“.
Бактерия, которую обнаружили у женщины, называется Mycoplasma pneumoniae. Именно она может вызывать микоплазменную пневмонию. По словам Лидии Сергеевны, к счастью, дело не дошло до воспаления легких, и после лечения кашель полностью исчез.
Mycoplasma pneumoniae относится к группе атипичных возбудителей пневмонии, которые обычно не так часто встречаются, однако рост заболеваемости в прошлом году демонстрирует обратное.
От кашля до воспаления
Как поясняет главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, всплеск заболеваемости микоплазменными инфекциями происходит каждые 2–4 года. И в 2023 году число заражений действительно увеличилось.
„По сравнению с аналогичным периодом 2022 года прирост заболеваемости оказался в 3,3 раза выше. Наибольшее количество случаев произошло за последние три месяца 2023 года в возрастной группе 10–19 лет, что составило около 50% от общего числа заболевших“, – констатирует Ольга Садикова.
Источник заражения микоплазменной инфекцией – больной человек. По словам Ольги Садиковой, возбудители чаще всего распространяются двумя способами: от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем или же при контакте с мокротой больного или загрязненными ею поверхностями.
Микоплазменная инфекция поражает верхние и нижние дыхательные пути и легкие.
Mycoplasma pneumoniae может вызывать как легкие инфекции верхних дыхательных путей, так и тяжелую атипичную пневмонию.
„Заболевание начинается с острых симптомов: головной боли и боли в горле, недомогания, кашля и иногда болей в груди. До трети случаев заболевания осложняются пневмонией“, – перечисляет Ольга Садикова.
Из-за того, что часто при прослушивании легких типичные признаки пневмонии можно не обнаружить, микоплазменную пневмонию еще называют „немой“.
Поражение легких становится очевидным лишь после проведения рентгенографии органов грудной клетки.
По данным Ольги Садиковой, в виде единичных случаев или вспышек микоплазменная пневмония встречается в закрытых или полузакрытых коллективах – в семье, детских учреждениях, школах, воинских частях.
Кто в группе риска и как распознать болезнь?
Известно, что Mycoplasma pneumonia чаще диагностируют у детей и молодежи, людей в возрасте и со сниженным иммунитетом.
„Семейные врачи регулярно встречаются с этими инфекциями, поэтому для нас ничего нового нет. Возможно, в холодное время года этих инфекций больше, так как иммунитет у людей зимой слабее, и они больше времени проводят в замкнутых пространствах, что тоже способствует заражению инфекциями, – рассказывает семейный врач Андрей Борисов. – Легочные микоплазмы и хламидии могут вызывать бронхиты, атипичные пневмонии, которые чаще бывают у пожилых людей. Также часто микоплазменные инфекции бывают у детей. Воспаление легких возникает только у 5–10% инфицированных пациентов“.
„Кроме тех, кто значительную часть времени проводит в коллективах, в группу риска микоплазменной инфекции также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом“, – дополняет главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.
Как же определить микоплазму, если ее симптомы так похожи на другие респираторные заболевания?
„При данных инфекциях ведущим симптомом является кашель, порой весьма длительный. Температура чаще всего бывает субфебрильная, то есть невысокая, также другие симптомы респираторных инфекций – насморк, боль в горле, осиплость голоса, ломота в теле, слабость, головная боль, – рассказывает доктор Борисов. – При развитии пневмонии температура может повышаться до высоких показателей“.
Инкубационный период болезни составляет от 6 до 32 дней. И не всегда заражение микоплазмой развивается в пневмонию.
„Если исключены другие причины, не помогает симптоматическое лечение, человек жалуется на достаточно продолжительный кашель, то тогда врачи исключают микоплазменную или хламидийную инфекцию и делают специальные исследования“, – объясняет семейный врач Андрей Борисов.
Как же предотвратить заражение микоплазмой? Ольга Садикова рекомендует, во‑первых, избегать людных мест. Во-вторых, не распространять капли мокроты при кашле – иначе говоря, прикрывать рот. И, в‑третьих, мыть руки.
Во многом вероятность заражения зависит от иммунитета человека.
„Данные инфекции передаются воздушно-капельным путем, но зачастую мы видим, что члены семьи не заражаются, так как многое зависит от общего
состояния организма и наличия хронических заболеваний, – поясняет Андрей Борисов. – Отсюда и рекомендации поддерживать свое здоровье, иммунитет в хорошем состоянии, не злоупотреблять алкоголем, не курить, нормально питаться и заниматься спортом, высыпаться“.
По словам доктора Борисова, тем, кто все же заболел, рекомендуется следовать указаниям врача и пройти курс антибактериального лечения – курс может быть продолжительнее обычного.
Хламидия, но не та
„В прошлом году переболела гриппом, и после него появился кашель, который меня просто замучил. Общее состояние вроде было нормальное, но все время чувствовалась легкая слабость. Я кашляла везде – дома, на улице. Стала напоминать уже чахоточную, – вспоминает Юлия. – На второй месяц кашля семейный врач назначил анализы крови. И в легких обнаружили хламидию“.
Сразу развеем панику: ничего общего у легочной бактерии с венерической болезнью нет.
„Заболевания имеют разных возбудителей: у легочной инфекции – Chlamydophila pneumoniae, а у венерической болезни – Chlamydia trachomatis. У них также разные пути распространения, – поясняет Евгения Эпштейн, главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья. – Легочная инфекция передается воздушно-капельным путем, венерическая – при половом контакте“.
Он подчеркивает: заболевания имеют также разную клиническую картину и локализацию. При легочной инфекции поражаются органы дыхания, при венерической – мочеполовые пути.
Хламидийная инфекция легких лечится так же, как и микоплазма, с помощью антибактериальной терапии. Вакцины от этих заболеваний нет.
На сегодняшний день Департамент здоровья не располагает статистическими данными о заболеваемости пневмонией, вызванной Chlamydophila pneumoniae.
„Организм человека умеренно восприимчив к микоплазменной и хламидийной инфекциям, то есть эти инфекции не такие заразные, как вирусные грипп и covid, – успокаивает доктор Борисов. – Исследования на микоплазму и хламидию не являются исследованиями первого ряда, поскольку чаще всего люди болеют другими респираторными инфекциями, обычно вирусными“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.