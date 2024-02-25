„Немая“ пневмония: что делать, если у вас неделями не проходит сильный кашель?

Источник заражения микоплазменной инфекцией – больной человек. По словам Ольги Садиковой, возбудители чаще всего распространяются двумя способами: от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем или же при контакте с мокротой больного или загрязненными ею поверхностями.

„По сравнению с аналогичным периодом 2022 года прирост заболеваемости оказался в 3,3 раза выше. Наибольшее количество случаев произошло за последние три месяца 2023 года в возрастной группе 10–19 лет, что составило около 50% от общего числа заболевших“, – констатирует Ольга Садикова.

Как поясняет главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, всплеск заболеваемости микоплазменными инфекциями происходит каждые 2–4 года. И в 2023 году число заражений действительно увеличилось.

Mycoplasma pneumoniae относится к группе атипичных возбудителей пневмонии, которые обычно не так часто встречаются, однако рост заболеваемости в прошлом году демонстрирует обратное.

Бактерия, которую обнаружили у женщины, называется Mycoplasma pneumoniae. Именно она может вызывать микоплазменную пневмонию. По словам Лидии Сергеевны, к счастью, дело не дошло до воспаления легких, и после лечения кашель полностью исчез.

„В конце октября я переболела коронавирусом – достаточно легко. Температура держалась всего пару дней. Но появился кашель, который все никак проходил, – рассказывает пенсионерка Лидия Сергеевна. – Врачи сказали, что такое бывает. Прошло полтора месяца, а изнуряющий кашель все не отпускал. Тогда я снова обратилась к врачу, мне посоветовали попросить у него анализ крови. Так у меня нашли микоплазму“.

Чем же опасна эта бактерия и какие осложнения она вызывает?

Вслед за Китаем о частых случаях легочных инфекций сообщали и страны Европы – Дания, Франция, Германия и другие. В числе патогенов, ставших причиной пневмонии, в частности, указывалась микоплазма.

Начиная с середины октября прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пристально наблюдает за эпидемиологической ситуацией в Китае – из-за резкого всплеска пневмонии и других заболеваний легких.

Микоплазменная инфекция поражает верхние и нижние дыхательные пути и легкие.

Mycoplasma pneumoniae может вызывать как легкие инфекции верхних дыхательных путей, так и тяжелую атипичную пневмонию.

„Заболевание начинается с острых симптомов: головной боли и боли в горле, недомогания, кашля и иногда болей в груди. До трети случаев заболевания осложняются пневмонией“, – перечисляет Ольга Садикова.

Из-за того, что часто при прослушивании легких типичные признаки пневмонии можно не обнаружить, микоплазменную пневмонию еще называют „немой“.

Поражение легких становится очевидным лишь после проведения рентгенографии органов грудной клетки.

По данным Ольги Садиковой, в виде единичных случаев или вспышек микоплазменная пневмония встречается в закрытых или полузакрытых коллективах – в семье, детских учреждениях, школах, воинских частях.

Кто в группе риска и как распознать болезнь?

Известно, что Mycoplasma pneumonia чаще диагностируют у детей и молодежи, людей в возрасте и со сниженным иммунитетом.

„Семейные врачи регулярно встречаются с этими инфекциями, поэтому для нас ничего нового нет. Возможно, в холодное время года этих инфекций больше, так как иммунитет у людей зимой слабее, и они больше времени проводят в замкнутых пространствах, что тоже способствует заражению инфекциями, – рассказывает семейный врач Андрей Борисов. – Легочные микоплазмы и хламидии могут вызывать бронхиты, атипичные пневмонии, которые чаще бывают у пожилых людей. Также часто микоплазменные инфекции бывают у детей. Воспаление легких возникает только у 5–10% инфицированных пациентов“.

„Кроме тех, кто значительную часть времени проводит в коллективах, в группу риска микоплазменной инфекции также входят люди, страдающие хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом“, – дополняет главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.

Как же определить микоплазму, если ее симптомы так похожи на другие респираторные заболевания?