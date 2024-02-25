СВОДКА ЗА СУТКИ | 82-летняя женщина-водитель сбила на переходе 80-летнюю женщину. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 24.02, в 17.10 в Таллинне у дома номер 46А на Ранна теэ, 82 летняя женщина на автомобиле Audi A7 сбила на пешеходном переходе пересекавшую проезжую часть 80-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 22.24 в Таллинне на перекрестке улиц Тёэстузе и Эрика 52-летний мужчина выполнял на мопеде Ligier левый поворот и столкнулся с ехавшим навстречу Mercedes-Benz 300D, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 39 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.