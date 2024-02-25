ВИДЕО | На приготовление десертов для президентского приема у кондитеров ушла неделя
Президентский прием в честь Дня независимости Эстонской Республики был бы не таким запоминающимся без великолепных десертов. Пекарь-кондитер Дмитрий Филиппов рассказал о том, чем угощали на президентском приеме.
„Здесь представлены изумительные воздушные модные десерты, - рассказывает Дмитрий. - Во-первых - это веганские пирожные, в которых мы используем веганское песочное тесто и кокосовую начинку и немного пассиони-манго конфи. Сверху - икра из мультивитаминного сока.
Следующий десерт - тыквенные трюфеля, в которых мы используем тыквенное пюре, белый шоколад, маскарпоне и сверху - сахарную вату.
Последний десерт - это чернично-лимонный. Здесь - заварное тесто, подложка из песочного теста, сверху - спонж-бисквит, черника и шоколад“.
На приготовление всех десертов для приема у кондитеров ушла неделя.
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