ВИДЕО | На приготовление десертов для президентского приема у кондитеров ушла неделя

„Здесь представлены изумительные воздушные модные десерты, - рассказывает Дмитрий. - Во-первых - это веганские пирожные, в которых мы используем веганское песочное тесто и кокосовую начинку и немного пассиони-манго конфи. Сверху - икра из мультивитаминного сока.

Следующий десерт - тыквенные трюфеля, в которых мы используем тыквенное пюре, белый шоколад, маскарпоне и сверху - сахарную вату.

Последний десерт - это чернично-лимонный. Здесь - заварное тесто, подложка из песочного теста, сверху - спонж-бисквит, черника и шоколад“.

На приготовление всех десертов для приема у кондитеров ушла неделя.

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