ВИДЕО | Яна Тоом о президентском приеме: Совершенно другое отношение к людям - это бросается в глаза

„Это была одна из немногих речей президента, с которой я могу себя соотнести процентов на 90 - говорит Яна Тоом. - Это очень редко бывало, так что мне очень понравилось. Немножко скучно, но как-то очень понятно и очень близко.

Скажу о том, отсутствие чего в речи меня порадовало. Когда-то Керсти Кальюлайд сказала, что надо работать над тем, чтобы у нас было больше людей, думающих по-эстонски. Президент такого не говорит.“

Также Яна Тоом отдельно отметила отношение к людям на президентском приеме.

„Мне понравилось, что нас заставили сидеть очень долго - раньше бывало так, что сначала идут члены правительства, министры, депутаты Европарламента, а уже потом учителя, доярки - где-то в конце. Тут было наоборот. Совершенно другое отношение к людям - это бросается в глаза. Это - не прием для политической элиты, это прием для людей Эстонии“.

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